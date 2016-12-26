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Descatalogado

Auriculares con banda de sujeción deportivos

SHQ5200/10

4.6

| (17) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Adaptados al deporte

Robustos y ergonómicos, los ultraligeros auriculares ActionFit SHQ5200 se han diseñado para los entrenamientos más exigentes. Los controladores de neodimio de 40 mm garantizan unos graves potentes mientras que la acústica abierta y las almohadillas desmontables consiguen que estés cómodo, seco y fresco en todo momento.

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Ajuste seguro y antideslizante con puño de silicona

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • De diadema

  • Naranja y negro

Controladores de neodimio de 40 mm para unos graves extremos y un rendimiento optimizado

Controladores de neodimio de 40 mm para unos graves extremos y un rendimiento optimizado

Sigue la onda con una música con una elevada potencia gracias a los controladores de neodimio de 40 mm que ofrecen unos graves extremadamente profundos y dinámicos. Los auriculares ActionFit se han diseñado para dar rienda suelta a tus ejercicios, sin importar lo duros que sean. Disfruta de una experiencia de sonido con movimiento, sea cual sea el ejercicio y vayas donde vayas.

La banda de sujeción con ajuste perfecto se adapta a los contornos de la oreja

La banda de sujeción con ajuste perfecto se adapta a los contornos de la oreja

Los auriculares ActionFit disponen de una banda de sujeción con ajuste perfecto con un diseño discreto y almohadillas probadas para adaptarse a todas las orejas (sin importar el tamaño o la forma), de forma cómoda y perfecta.

Las almohadillas desmontables y lavables te mantienen fresco y seco

Las almohadillas desmontables y lavables te mantienen fresco y seco

Adelante, súdalos. Los auriculares ActionFit SHQ5200 disponen de exclusivas almohadillas cubiertas por un tejido resistente a la humedad que te mantiene cómodo, fresco y seco mientras haces ejercicio. Solo tienes que desmontar las almohadillas para lavarlas después de varios usos y estarán como nuevas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 4

17

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

26/12/2016

España

España

Excelente

Excelente producto, especialmente diseñado para deportes. Me gusta que la almohadilla se puede desmontar y lavar. Están muy bien. Quizá yo les habría agregado un micrófono. Pero fuera de eso son perfectos para el gym.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

26/09/2016

Italia

Italia

SHQ5200

Cuffie perfette per sentire musica correndo e facendo attività sportive con una buona qualità sonora in tutti i campi.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ5200 Sports Headband Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ5200 Sports Headband Headphones

24/02/2016

Italia

Italia

Prodotto degno di nome Philips!

Ottimo rapporto qualità/prezzo, design accattivante, molto ben costruita e non meno importante, suono molto potente favorevolmente predominante alle medio basse frequenze. I bassi sono, infatti, profondi ed articolati accompagnati da frequenze medie estese, le alte frequenze, invece, sono un po' meno incisive (è come trovare però il pelo nell'uovo...) forse un pochino travolte da bassi e medi veramente notevoli. Nel complesso cuffia dalle ottime prestazioni, addirittura non mi sarei aspettato un suono caratterizzato da bassi e medi così potenti! quindi sono pienamente soddisfatto dell'acquisto. Brava Philips!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ5200 Sports Headband Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ5200 Sports Headband Headphones

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