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  • SUPERA TUS LÍMITES de forma inalámbrica
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Descatalogado

Auriculares deportivos con Bluetooth®

SHQ6500CL/00

2
| (55) Reseñas
SUPERA TUS LÍMITES de forma inalámbrica
Los auriculares deportivos inalámbricos Philips Actionfit RunFree aportan nuevos niveles de libertad y energía a tus entrenamientos. Su ajuste seguro, su sólido diseño resistente al agua y sus graves potentes se han ideado para mantenerte en movimiento.
Ver todos los beneficios

Auriculares deportivos inalámbricos

SUPERA TUS LÍMITES de forma inalámbrica

  • Ideales para uso en el exterior

  • Bluetooth®

  • Resistentes al agua y el sudor

  • Auricular

El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.

Las almohadillas de goma antideslizantes mantienen el auricular en su sitio en todo momento.

Las almohadillas de goma antideslizantes mantienen el auricular en su sitio en todo momento.

Las almohadillas de goma en forma de C mantienen los auriculares ActionFit firmemente colocados en la oreja para que puedas centrarte en el ejercicio, no en evitar que se te caigan.

Conexión inalámbrica Bluetooth para entrenamientos sin enredos

Conexión inalámbrica Bluetooth para entrenamientos sin enredos

La tecnología Bluetooth proporciona música inalámbrica de forma sencilla.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.0

de 4

55

Reseñas

19/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product!

Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

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Esta reseña se realizó para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

21/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent sound

Excellent sound and easy to control brilliant earphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

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Esta reseña se realizó para SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

17/02/2019

Deutschland

Deutschland

Must have zum laufen

Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

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