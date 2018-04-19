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Descatalogado
SHQ6500CL/00
Ideales para uso en el exterior
Bluetooth®
Resistentes al agua y el sudor
Auricular
Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.
Las almohadillas de goma en forma de C mantienen los auriculares ActionFit firmemente colocados en la oreja para que puedas centrarte en el ejercicio, no en evitar que se te caigan.
La tecnología Bluetooth proporciona música inalámbrica de forma sencilla.
2.0
de 4
55
Reseñas
sillysignupname
19/04/2018
United Kingdom
Great product!
Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Mel3267
21/01/2017
United Kingdom
Excellent sound
Excellent sound and easy to control brilliant earphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Chouchou
17/02/2019
Deutschland
Must have zum laufen
Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Sí, recomiendo este producto
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