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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
SPK7413/00
Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar
Este cómodo y elegante ratón para portátil se ajusta perfectamente a la palma de la mano y cabe sin problemas en el bolso. Además, dispone de una función de conexión inalámbrica y un sensor láser compatible con la mayoría de las superficies.
4 botones
Conexión inalámbrica de 2,4 GHz
Sensor óptico
Aspecto de aleación de aluminio
Fácil de conectar y sin enredos, el diseño inalámbrico te hace la vida más fácil.
Opiniones