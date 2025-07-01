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Altavoz multiroom para Spotify
Descatalogado
Asistencia
SW700M/12
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¿Qué funciones de Spotify soporta mi altavoz Philips?
¿Existen problemas de compatibilidad conocidos con los altavoces Philips Multiroom?
¿Qué tipo de seguridad Wi-Fi soportan los altavoces Philips para Spotify?
¿Cómo configuro mi altavoz Philips con un router de doble banda?