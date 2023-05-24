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TAA5205BK/00
Diseño bidireccional flexible
20 horas de tiempo de reproducción
Llamadas nítidas. Modo mono
Resistente al agua/sudor con IPX7
Los controladores de 6 mm ofrecen un sonido nítido y claro con graves potentes. Desde tus listas de reproducción favoritas hasta podcasts y más: usálos durante el día con los sonidos que te mantienen motivado.
Estos auriculares deportivos realmente inalámbricos tienen clasificación IPX7, lo que significa que pueden resistir una inmersión total en agua de hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. Se mantendrán en su lugar, sin importar cuánto sudés o cuál sea la forma de tus oídos.
Ya se trate de un trote en el parque o una sesión de entrenamientos de alta intensidad, el diseño de gancho para las orejas mantiene estos auriculares cómodos y seguros. Podés elegir entre tres cubiertas de almohadillas de silicona de diferentes tamaños, y los ganchos para las orejas se pueden retirar cuando no estés entrenando.
3.6
de 4
16
Reseñas
Dani_56
24/05/2023
France
Écouteurs TAA5205
Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
Sí, recomiendo este producto
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Nivek009
22/05/2023
France
Un excellent choix pour les amateurs de sport
J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.
Ventajas
léger, qualité de son, bon maintien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
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Nat77
22/05/2023
France
Écouteurs sport TAA5205BK
J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !
Ventajas
Très bon maintien
Contras
Aucun pour le moment
Sí, recomiendo este producto
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