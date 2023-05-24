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Auriculares deportivos intrauditivos e inalámbricos

TAA5205BK/00

3.6
| (16) Reseñas
Siempre brindan el ajuste que querés
Desde corridas matutinas hasta tardes en la oficina. Estos auriculares realmente inalámbricos cuentan con un diseño de soporte para la oreja extraíble a fin de que podás utilizar el ajuste que desees. Obtenés hasta 20 horas de tiempo de reproducción con el estuche de carga y estos cuentan con resistencia al agua IPX7.
Ver todos los beneficios

Siempre brindan el ajuste que querés

  • Diseño bidireccional flexible

  • 20 horas de tiempo de reproducción

  • Llamadas nítidas. Modo mono

  • Resistente al agua/sudor con IPX7

Diseñados para tus entrenamientos. Listos para tu día

Diseñados para tus entrenamientos. Listos para tu día

Los controladores de 6 mm ofrecen un sonido nítido y claro con graves potentes. Desde tus listas de reproducción favoritas hasta podcasts y más: usálos durante el día con los sonidos que te mantienen motivado.

Certificación IPX7 de resistencia al agua y el sudor

Certificación IPX7 de resistencia al agua y el sudor

Estos auriculares deportivos realmente inalámbricos tienen clasificación IPX7, lo que significa que pueden resistir una inmersión total en agua de hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. Se mantendrán en su lugar, sin importar cuánto sudés o cuál sea la forma de tus oídos.

Diseño desmontable de gancho para la oreja. Para el estilo que deseás

Diseño desmontable de gancho para la oreja. Para el estilo que deseás

Ya se trate de un trote en el parque o una sesión de entrenamientos de alta intensidad, el diseño de gancho para las orejas mantiene estos auriculares cómodos y seguros. Podés elegir entre tres cubiertas de almohadillas de silicona de diferentes tamaños, y los ganchos para las orejas se pueden retirar cuando no estés entrenando.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

16

Reseñas

4
3

24/05/2023

France

France

Écouteurs TAA5205

Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

22/05/2023

France

France

Un excellent choix pour les amateurs de sport

J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.

Ventajas

léger, qualité de son, bon maintien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

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22/05/2023

France

France

Écouteurs sport TAA5205BK

J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !

Ventajas

Très bon maintien

Contras

Aucun pour le moment

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