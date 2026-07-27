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Descatalogado
TAE4205BK/00
Controlad. 8,2 mm, cerrados parte post.
Intrauditivo
Estos auriculares inalámbricos cuentan con altavoces de neodimio de 8,2 mm que te ofrecen un sonido claro y unos graves potentes. Si quieres más, solo tienes que pulsar el botón de refuerzo de graves en el mando a distancia integrado. Notarás la diferencia al instante.
Disfrutarás de 10 horas de reproducción con una carga de 2 horas a través de USB-C. Si te estás quedando sin energía, una carga rápida de 15 minutos te ofrecerá 1,5 horas más. El cable de auriculares plano se adapta perfectamente a la nuca tanto si tienes los auriculares puestos como quitados.
El tubo acústico ovalado y las almohadillas intercambiables te ofrecen un ajuste cómodo dentro de las orejas. Las suaves puntas de alas se adaptan perfectamente debajo del pliegue de la oreja, lo que permite una fijación segura y un mejor aislamiento del ruido pasivo.
Opiniones
Los resultados reales pueden variar