10 horas de reproducción, carga USB-C

Disfrutarás de 10 horas de reproducción con una carga de 2 horas a través de USB-C. Si te estás quedando sin energía, una carga rápida de 15 minutos te ofrecerá 1,5 horas más. El cable de auriculares plano se adapta perfectamente a la nuca tanto si tienes los auriculares puestos como quitados.