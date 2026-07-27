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Descatalogado

Auriculares inalámbricos intrauditivos

TAE4205WT/00

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
Siente los graves
¿Te gusta el momento en el que empiezan los graves? Estos auriculares inalámbricos intrauditivos ofrecen unos graves potentes con solo tocar un botón. Disfrutarás de 10 horas de reproducción, carga rápida y puntas de alas suaves para una fijación segura y un mejor aislamiento del ruido pasivo.
Ver todos los beneficios

Siente los graves

  • Controlad. 8,2 mm, cerrados parte post.

  • Intrauditivo

Botón de refuerzo de graves para unos graves más potentes al instante

Botón de refuerzo de graves para unos graves más potentes al instante

Estos auriculares inalámbricos cuentan con altavoces de neodimio de 8,2 mm que te ofrecen un sonido claro y unos graves potentes. Si quieres más, solo tienes que pulsar el botón de refuerzo de graves en el mando a distancia integrado. Notarás la diferencia al instante.

10 horas de reproducción, carga USB-C

10 horas de reproducción, carga USB-C

Disfrutarás de 10 horas de reproducción con una carga de 2 horas a través de USB-C. Si te estás quedando sin energía, una carga rápida de 15 minutos te ofrecerá 1,5 horas más. El cable de auriculares plano se adapta perfectamente a la nuca tanto si tienes los auriculares puestos como quitados.

Seguros, flexibles y cómodos

El tubo acústico ovalado y las almohadillas intercambiables te ofrecen un ajuste cómodo dentro de las orejas. Las suaves puntas de alas se adaptan perfectamente debajo del pliegue de la oreja, lo que permite una fijación segura y un mejor aislamiento del ruido pasivo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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