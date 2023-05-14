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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
TAE5008BL/00
Los graves también importan.
Disfruta de unos graves potentes en todas las canciones. Estos auriculares intrauditivos se adaptan cómodamente y cuentan con un control remoto para navegar por las listas de reproducción. Son perfectos para atender una llamada justo cuando los graves están a punto de caer en tu canción favorita.
Graves potentes
Ajuste ligero en la oreja
Control remoto integrado de 3 botones
Conector USB-C
La vida en movimiento no sería igual sin tus canciones favoritas. Estos auriculares te ofrecen unos graves potentes y definidos con sus altavoces de 10 mm, así como una escucha cómoda con sus tapones de auricular que se ajustan perfectamente.
Disfruta de tus listas de reproducción escuchándolas de la forma en que se concibieron. Estos auriculares cuentan con DAC integrado que mejora la calidad de lo que escuchas. Disfruta de cada segundo de las canciones que más te gustan.
Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto que puedes llevar durante horas. Disfruta de la comodidad de escucha durante todo el día.
Opiniones
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.