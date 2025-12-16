Buscar términos

      2000 series Auriculares inalámbricos supraaurales

      TAH2500BG/10

      Comodidad superior, sonido excelente

      Ponte estos auriculares supraaurales inalámbricos y escucha lo que más te gusta con total comodidad y un sonido preciso con graves extra durante hasta 50 horas.

      Comodidad superior, sonido excelente

      • Reducción de ruido
      • Auriculares supraaurales ligeros
      • Sonido natural y Extra Bass
      • Hasta 50 h de reproducción

      Sumérgete con la reducción de ruido

      La reducción de ruido silencia el ruido externo, incluido el viento, para que puedas centrarte en tus canciones o llamadas. ¿Quieres oír más de lo que ocurre a tu alrededor? Pulsa un botón para activar el modo de conciencia del exterior.

      Gran sonido con el modo Extra Bass

      Los altavoces de 40 mm producen un sonido excelente y un buen aislamiento del ruido pasivo gracias al ajuste supraaural. Así podrás disfrutar de tus canciones favoritas con el mejor sonido.

      Hasta 50 horas de reproducción con carga rápida

      Con hasta 50 horas de reproducción, estos auriculares inalámbricos te acompañarán a través de numerosas listas de reproducción. Se recargan completamente en tan solo 2 horas mediante USB-C y una carga rápida de 15 minutos te proporcionará suficiente energía para seguir reproduciendo música durante 10 horas más.

      Conexión Bluetooth multipunto sólida

      La conexión Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta, y puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfruta de una lista de reproducción o escucha tu podcast favorito sin interrupciones y sin molestos saltos de sonido.

      Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad

      Tu voz se oirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

      Tan ligeros y cómodos que podrás llevarlos durante horas

      Estos auriculares supraaurales están preparados para ofrecer comodidad en el día a día con una ligera diadema acolchada que reposa suavemente en la cabeza y almohadillas suaves qye garantizan un ajuste perfecto. Cada auricular cuenta con un acolchado de piel PU que ofrece una sensación suave y agradable para la piel, combinando comodidad duradera con un mantenimiento sencillo.

      Aplicación Philips Headphones para personalizar los ajustes y controles

      Nuestra práctica app complementaria te permite gestionar los dispositivos conectados, desactivar la cancelación de ruido y ajustar el perfil sonoro.

      Sonido cálido, detallado y natural, el sello de audio de Philips

      Música, podcasts... disfruta al máximo de tus sonidos favoritos con estos auriculares inalámbricos, cuyos altavoces que ofrecen un sonido cálido y detallado con graves profundos que se ajustan al distintivo audio de Philips.

      Especificaciones técnicas

      • Sonido

        Sistema acústico
        Cerrado
        Rango de frecuencia
        20 - 20 000 Hz
        Resistencia
        32 ohmios
        Sensibilidad
        112 dB (1 kHz)
        Diámetro del altavoz
        40  mm
        Entrada de alimentación máxima
        30  mW
        Tipo de altavoz
        Dinámico

      • Conectividad

        Versión de Bluetooth
        6,0
        Perfiles Bluetooth
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Alcance máximo
        Hasta 10  m
        Conexión multipunto
        Códec compatible
        SBC
        Toma para auriculares
        3.5  mm

      • Caja exterior

        Longitud
        36.20  cm
        Unidades por caja
        6
        Anchura
        21.60  cm
        Peso bruto
        2.76  kg
        Altura
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17305 4
        Peso neto
        1.39  kg
        Peso tara
        1.37  kg

      • Comodidad

        Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
        Posibilidad de actualización de firmware
        Tipo de controles
        Botón

      • Potencia

        Número de pilas
        1 unidades
        Tiempo de carga
        2  hora(s)
        Tiempo de reproducción de música (ANC activada)
        45  hora(s)
        Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada)
        50  hora(s)
        Rápido tiempo de carga
        15 mins for 10 hrs
        Peso de la batería (total)
        9.6  g
        Capacidad de la batería (auriculares)
        500  mAh
        Tipo de batería (auriculares)
        Polímero de litio (integrada)

      • Dimensiones del embalaje

        Altura
        22  cm
        Tipo de embalaje
        Blíster
        Tipo de colocación
        Colgante
        Anchura
        20.2  cm
        Profundidad
        5.8  cm
        Número de productos incluidos
        1
        EAN
        48 95229 17305 7
        Peso bruto
        0.4  kg
        Peso neto
        0.232  kg
        Peso tara
        0.168  kg

      • Dimensiones del producto

        Altura
        19.76  cm
        Anchura
        16.57  cm
        Profundidad
        8.29  cm
        Peso
        0.207  kg

      • Accesorios

        Guía de inicio rápido
        Cable de carga
        Cable USB-C, 200 mm

      • Diseño

        Color
        Beige
        A la moda
        Banda de sujeción
        Diseño plegable
        Plano/hacia dentro
        Material de acoplamiento para la oreja
        Espuma con efecto memoria
        Ajuste para la oreja
        Supraaural
        Tipo de auriculares
        Diseño posterior cerrado

      • Telecomunicaciones

        Micrófono para llamadas
        1 mic

      • Funciones de ANC

        Tecnología ANC
        avance rápido
        Modo de conciencia del exterior
        ANC adaptable
        Micrófono para ANC
        2 micrófonos
        Reducción de ruido activa (ANC)

      • Asistente de voz

        Compatibilidad con asistente de voz
        • Siri de Apple
        • Asistente de Google
        Activación del asistente de voz
        Pulsa el botón de reproducción/pausa
        Compatibilidad con asistente de voz

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

