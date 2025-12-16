Buscar términos
TAH2500BG/10
Comodidad superior, sonido excelente
Ponte estos auriculares supraaurales inalámbricos y escucha lo que más te gusta con total comodidad y un sonido preciso con graves extra durante hasta 50 horas.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Auriculares inalámbricos supraaurales
La reducción de ruido silencia el ruido externo, incluido el viento, para que puedas centrarte en tus canciones o llamadas. ¿Quieres oír más de lo que ocurre a tu alrededor? Pulsa un botón para activar el modo de conciencia del exterior.
Los altavoces de 40 mm producen un sonido excelente y un buen aislamiento del ruido pasivo gracias al ajuste supraaural. Así podrás disfrutar de tus canciones favoritas con el mejor sonido.
Con hasta 50 horas de reproducción, estos auriculares inalámbricos te acompañarán a través de numerosas listas de reproducción. Se recargan completamente en tan solo 2 horas mediante USB-C y una carga rápida de 15 minutos te proporcionará suficiente energía para seguir reproduciendo música durante 10 horas más.
La conexión Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta, y puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfruta de una lista de reproducción o escucha tu podcast favorito sin interrupciones y sin molestos saltos de sonido.
Tu voz se oirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.
Estos auriculares supraaurales están preparados para ofrecer comodidad en el día a día con una ligera diadema acolchada que reposa suavemente en la cabeza y almohadillas suaves qye garantizan un ajuste perfecto. Cada auricular cuenta con un acolchado de piel PU que ofrece una sensación suave y agradable para la piel, combinando comodidad duradera con un mantenimiento sencillo.
Nuestra práctica app complementaria te permite gestionar los dispositivos conectados, desactivar la cancelación de ruido y ajustar el perfil sonoro.
Música, podcasts... disfruta al máximo de tus sonidos favoritos con estos auriculares inalámbricos, cuyos altavoces que ofrecen un sonido cálido y detallado con graves profundos que se ajustan al distintivo audio de Philips.
