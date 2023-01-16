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Descatalogado

Auriculares inalámbricos abiertos para niños

TAK4607PP/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Perfecto para jugar

Con estos auriculares inalámbricos abiertos tus hijos escucharán todo. Podrás limitar el tiempo de reproducción y el volumen a través de la aplicación Philips. Gracias a su diseño seguro y ajustado y a su banda de sujeción ajustable, los auriculares irán creciendo al ritmo de tus hijos, y no se caerán mientras juegan.

Ver todos los beneficios

Perfecto para jugar

  • Auriculares inalámbricos abiertos

  • Conducción ósea

  • Control parental mediante aplicación

  • Protección IPX5 contra el agua

Diseño cómodo y abierto

Diseño cómodo y abierto

¡Los niños están siempre en movimiento! Las almohadillas de estos auriculares ligeros se apoyan justo por delante de las orejas de tu hijo, de modo que, tanto si están jugando, asistiendo a una clase en línea o escuchando música, los auriculares garantizan un ajuste seguro y cómodo.

Diseño abierto para una conciencia total

Diseño abierto para una conciencia total

Estos auriculares utilizan tecnología de conducción ósea para que tus hijos oigan su música, lecciones o juegos. Esto permite que las almohadillas de los auriculares descansen delante de los oídos, para que tu hijo pueda oír todo lo que sucede a su alrededor.

Los padres pueden limitar el volumen y el tiempo de reproducción a través de la aplicación Philips.

Los padres pueden limitar el volumen y el tiempo de reproducción a través de la aplicación Philips.

Podrás limitar el tiempo de reproducción y el volumen a través de la aplicación Philips. El nivel de decibelios de los auriculares se limita a 85 dB, pero se puede ajustar a un nivel inferior para los oídos más sensibles. Establece el tiempo de reproducción por día o semana y un aviso de voz le recordará a los niños cuando termine el tiempo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

16/01/2023

Nederland

Nederland

Heel fijn en vooral heel veilig

Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.

Ventajas

Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust

Contras

Weinig varianten qua kleur

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Fecha de uso 2021-12-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Fecha de uso 2021-12-16

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Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.

  2. Volumen limitado a <85 dB de acuerdo con las norma EN 50332 sobre niveles de sonido seguros.