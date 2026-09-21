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Nuevo

Auriculares inalámbricos on-ear para niños

TAK6000BL/00

Disponible en

Blue
Blue
Rosa
Rosa

Un aspecto que les encanta. Un sonido en el que puedes confiar.

Descubre los auriculares diseñados para ofrecer una escucha segura y cambios de estilo frecuentes. Las pantallas ePaper de los auriculares permiten a los niños usar fotos para conseguir un aspecto personalizado fácil de cambiar. Los límites de volumen protegen los oídos de los más pequeños tanto en casa como fuera de ella.

Ver todos los beneficios

Un aspecto que les encanta. Un sonido en el que puedes confiar.

  • Auriculares inalámbricos on-ear

  • Volumen limitado a 85 dB

  • Pantalla ePaper personalizable

  • Resistentes y plegables

Un nuevo aspecto siempre que quieran

Un nuevo aspecto siempre que quieran

Desde fotos de familiares o mascotas hasta instantáneas de obras de arte, las pantallas ePaper de los auriculares ofrecen a los niños una forma divertida de personalizarlos sin usar pegatinas. Solo tienen que elegir una foto guardada en un dispositivo móvil y cargarla en la pantalla mediante nuestra aplicación complementaria. Tras cargarla, la imagen permanece visible incluso cuando los auriculares están apagados.

Siempre seguros, siempre divertidos. Límites de volumen para casa y viajes*

Siempre seguros, siempre divertidos. Límites de volumen para casa y viajes*

Diseñados especialmente para ofrecer una protección adicional a los oídos de los más pequeños, estos auriculares tienen el volumen limitado a 75 dB para escuchar en casa o mientras estudian. Para escuchar en entornos más ruidosos fuera de casa, los padres pueden usar la aplicación Philips Headphones para establecer un límite de volumen de 85 dB en el modo de viaje.*

Comodidad para niños y facilidad de uso

Comodidad para niños y facilidad de uso

Los grandes botones de control redondos situados en la parte inferior de los auriculares facilitan su uso a los niños, y los puntos de la parte posterior de la diadema les ayudan a saber cómo colocárselos. La diadema acolchada se ajusta fácilmente, mientras que los auriculares más pequeños, con almohadillas suaves de espuma viscoelástica, se adaptan con delicadeza a los oídos en crecimiento para ofrecer un ajuste cómodo.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Declaración de conformidad de la UE

  • PDF archivo, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 2.7 MB
  • 5 September 2026

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Avisos legales

  1. Volumen limitado a 75 dB en modo normal y a 85 dB en modo viaje, de conformidad con las normas EN 50332 para una escucha segura.