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Nuevo
TAK6000PK/00
Un estilo que les encanta. Un sonido en el que puedes confiar.
Descubre los auriculares diseñados para ofrecer una escucha segura y renovar su estilo habitualmente. Las pantallas ePaper de los auriculares permiten a los niños usar fotos para crear un aspecto personalizado fácil de cambiar. Los límites de volumen protegen los oídos de los más pequeños tanto en casa como fuera de ella.
Auriculares inalámbricos on-ear
Volumen limitado a 85 dB
Pantalla ePaper personalizable
Resistentes y plegables
Fabricados con materiales duraderos y no tóxicos, estos auriculares están diseñados para soportar las exigencias del uso diario por parte de los niños. Cuando no se utilizan, se pueden plegar en plano para guardarlos fácilmente en un cajón. También puedes plegarlos en plano y hacia dentro para formar un conjunto compacto que cabe fácilmente en bolsillos y bolsas.
Nuestra aplicación complementaria permite establecer límites de tiempo de reproducción para que los niños no escuchen durante demasiado tiempo. También puedes usarla para cambiar estos auriculares de su ajuste predeterminado, que limita el volumen a 75 dB, a un modo de viaje que lo limita a 85 dB.
Desde la diversión del fin de semana hasta los deberes, estos auriculares siguen el ritmo con hasta 45 horas de reproducción con una carga completa (que tarda 2 horas mediante USB-C). Un botón BT específico en los auriculares facilita a los niños el emparejamiento con sus dispositivos, y la conectividad multipunto les permite conectarse a más de un dispositivo a la vez.
Volumen limitado a 75 dB en modo normal y a 85 dB en modo viaje, de conformidad con las normas EN 50332 para una escucha segura.