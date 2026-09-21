Un estilo que les encanta. Un sonido en el que puedes confiar.

Descubre los auriculares diseñados para ofrecer una escucha segura y renovar su estilo habitualmente. Las pantallas ePaper de los auriculares permiten a los niños usar fotos para crear un aspecto personalizado fácil de cambiar. Los límites de volumen protegen los oídos de los más pequeños tanto en casa como fuera de ella.