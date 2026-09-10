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Moving SoundAltavoz inalámbrico

TAMS60B/00

4.9

| (19) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Amarillo
Amarillo
Negro
Negro

The Roller

Un icono renace. The Roller incorpora un auténtico sonido estéreo y una conectividad perfecta a su inconfundible estilo de los años 80. Es atrevido, potente y ofrece el tipo de graves profundos y bien definidos que permiten disfrutar de un sonido intenso y controlado.

Ver todos los beneficios

The Roller

  • Sonido sorprendente con aspecto retro

  • 120 W MÁX. (60 W RMS)

  • Hasta 24 h de reproducción

  • Resistencia IP67 al polvo y al agua

Un icono de los 80, reinventado

Un icono de los 80, reinventado

The Roller puede tener un aspecto similar al que tenía en la era de las mixtapes, pero se ha rediseñado para ofrecer una potencia máxima de 120 W (60 W RMS) y unos graves más profundos que nunca. Si estás en el exterior, puedes activar Moving Sound para mantener la intensidad de los graves y la claridad del sonido al aire libre.

Acústica de la nueva escuela. Sistema estéreo activo de 2 vías

Acústica de la nueva escuela. Sistema estéreo activo de 2 vías

Los dos altavoces de 3,5", los tweeters específicos y el cruzado activo se combinan para separar los agudos y los graves con precisión. Los dos radiadores pasivos profundizan los graves. ¿El resultado? Un sonido estéreo auténtico con una profundidad potente y detalles nítidos y claros.

Conectividad Bluetooth® multipunto y audio USB

Conectividad Bluetooth® multipunto y audio USB

La tecnología Bluetooth® 6.0 te permite transmitir audio sin molestos cortes y conectar The Roller a dos dispositivos a la vez. También puedes conectar un dispositivo externo al puerto USB-C para escuchar música.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 4

19

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

10/09/2026

France

France

Je m’en passe plus!

Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.

Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍

Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.

Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Gutes Teil für unterwegs!

Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.

Ventajas

Guter Sound, lange Spielzeit

Contras

Aussehen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

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Avisos legales

  1. La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y logos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

  2. La clasificación IP67 significa que el controlador del altavoz es resistente al polvo y se puede sumergir durante hasta 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.