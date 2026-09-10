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The Roller
Un icono renace. The Roller aporta auténtico sonido estéreo y una conectividad perfecta a su inconfundible estilo de los 80. Es atrevido, suena fuerte y ofrece unos graves profundos y bien definidos que golpean con fuerza y se mantienen precisos.
Sonido impactante. Estética retro
120W MÁX. (60W RMS)
Hasta 24 horas de reproducción
Resistente al polvo y al agua IP67
The Roller puede tener un aspecto similar al que tenía en la era de las mixtapes, pero se ha rediseñado para ofrecer una potencia máxima de 120 W (60 W RMS) y unos graves más profundos que nunca. Si estás en el exterior, puedes activar Moving Sound para mantener la intensidad de los graves y la claridad del sonido al aire libre.
Los dos altavoces de 3,5", los tweeters específicos y el cruzado activo se combinan para separar los agudos y los graves con precisión. Los dos radiadores pasivos profundizan los graves. ¿El resultado? Un sonido estéreo auténtico con una profundidad potente y detalles nítidos y claros.
La tecnología Bluetooth® 6.0 te permite transmitir audio sin molestos cortes y conectar The Roller a dos dispositivos a la vez. También puedes conectar un dispositivo externo al puerto USB-C para escuchar música.
4.9
de 4
19
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
NadirC
10/09/2026
France
Parte de la promoción
Je m’en passe plus!
Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
JanosC
09/09/2026
Deutschland
Parte de la promoción
Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍
Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Leonw97
08/09/2026
Deutschland
Gutes Teil für unterwegs!
Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.
Ventajas
Guter Sound, lange Spielzeit
Contras
Aussehen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
La clasificación IP67 significa que el transductor del altavoz es hermético al polvo y puede sumergirse durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.