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Descatalogado
Altav. de 40 mm, cerrados parte post.
Supraaural
Tanto si estás en casa, como de viaje, estos auriculares se adaptan a tus desplazamientos. Con un tiempo de carga de tan solo 1,5 horas, te proporcionan 30 horas de tiempo de reproducción o de tiempo de conversación. Dos niveles de carga rápida (muy rápida y rápida) te ofrecen 2 o 6 horas adicionales de tiempo de reproducción para seguir escuchando de lunes a viernes y aún más.
Los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras.
Estos auriculares inalámbricos incorporan almohadillas suaves que se pliegan perfectamente de dos formas. Puedes plegarlos de forma plana, una opción ideal para guardarlos en un cajón de tu oficina; o hacia dentro, creando un paquete compacto que se adapta a bolsillos y bolsos.
4.6
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
paze11
07/02/2021
Portugal
Comprador verificado
Acima das espetativas
O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.
Ventajas
Facil na conectividade., bp, som e confortavel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Raffaële Josephe
23/04/2020
België
Casque Bluetooth
Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps
Ventajas
Son super
Contras
Volume pourrait être un peu plus fort
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Hendrik61
29/01/2020
Nederland
Comfortabele koptelefoon met goed geluid!
Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.
Ventajas
oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.
Contras
Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
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