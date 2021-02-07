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  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción

Descatalogado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

TAPH802BK/00

4.6
| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
Allá donde vayas, estos auriculares inalámbricos supraaurales te permitirán desplazarte de forma más agradable con sonido equilibrado y detallado y hasta 30 horas de tiempo de reproducción. Si necesitas más tiempo, con una carga rápida podrás disfrutar de entre 2 y 6 horas de autonomía adicional
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Auriculares inalámbricos con audio de alta resolución

Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción

  • Altav. de 40 mm, cerrados parte post.

  • Supraaural

Para cualquier desplazamiento. 30 horas de reproducción.

Tanto si estás en casa, como de viaje, estos auriculares se adaptan a tus desplazamientos. Con un tiempo de carga de tan solo 1,5 horas, te proporcionan 30 horas de tiempo de reproducción o de tiempo de conversación. Dos niveles de carga rápida (muy rápida y rápida) te ofrecen 2 o 6 horas adicionales de tiempo de reproducción para seguir escuchando de lunes a viernes y aún más.

Sonido detallado. Graves potentes

Los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras.

Diseño flexible

Estos auriculares inalámbricos incorporan almohadillas suaves que se pliegan perfectamente de dos formas. Puedes plegarlos de forma plana, una opción ideal para guardarlos en un cajón de tu oficina; o hacia dentro, creando un paquete compacto que se adapta a bolsillos y bolsos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 4

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

07/02/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Acima das espetativas

O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.

Ventajas

Facil na conectividade., bp, som e confortavel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

23/04/2020

België

België

Casque Bluetooth

Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps

Ventajas

Son super

Contras

Volume pourrait être un peu plus fort

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

29/01/2020

Nederland

Nederland

Comfortabele koptelefoon met goed geluid!

Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.

Ventajas

oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.

Contras

Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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