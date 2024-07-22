Otros elementos de la caja
- Cable de alimentación de CA
- Guía de inicio rápido
- Certificado de garantía
TAR2509/10
El compañero clásico
¿Te encanta la radio? En la cocina, el garaje o el jardín, esta radio portátil FM/AM analógica te permitirá disfrutar de tus emisoras favoritas. Suena genial, funciona con CA o pilas y tiene un práctico indicador LED para que sepas cuándo está perfectamente sintonizada.Más información
Radio FM/AM portátil
La sintonización analógica te ayuda a encontrar tus emisoras favoritas en esta radio FM/AM portátil. Basta con girar la rueda de sintonización lateral de la radio; la ventana grande y clara muestra la frecuencia sintonizada, y un indicador LED se enciende cuando la señal es intensa.
Sácale el máximo partido a tu música con el modo música. Cambia al modo de noticias cuando estés escuchando las noticias o tu programa favorito. Sea lo que sea que te guste, el altavoz de 3.5" te garantiza un sonido nítido.
Nunca tendrás que buscar el control de volumen en esta radio. Además del gran dial de volumen, la radio dispone de interruptores montados en la parte superior para cambiar entre las señales FM/AM y los modos de sonido. También encontrarás un puerto para auriculares para una escucha privada.
Llévate esta radio adonde quieras. Solo tienes que enchufarla a una toma de pared o insertar dos pilas D para llevártela contigo. Es la compañera perfecta para tomarte un vino en el balcón o hacer un pícnic en el patio.
Sonido
Bafle
Conectividad
Sintonizador/recepción/transmisión
Potencia
Dimensiones del embalaje
Dimensiones del producto
Accesorios
Alarma
