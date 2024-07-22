Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • El compañero clásico El compañero clásico El compañero clásico

      Radio FM/AM portátil

      TAR2509/10

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      El compañero clásico

      ¿Te encanta la radio? En la cocina, el garaje o el jardín, esta radio portátil FM/AM analógica te permitirá disfrutar de tus emisoras favoritas. Suena genial, funciona con CA o pilas y tiene un práctico indicador LED para que sepas cuándo está perfectamente sintonizada.

      Más información

      Productos similares

      Ver todos los Radios y relojes despertador

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Este producto
      Radio FM/AM portátil
      - {discount-value}

      Radio FM/AM portátil

      total

      recurring payment

      El compañero clásico

      • FM/AM
      • Sintonización analógica
      • Alimentación por CA o pilas
      Diseño clásico, recepción clara, fácil de sintonizar

      Diseño clásico, recepción clara, fácil de sintonizar

      La sintonización analógica te ayuda a encontrar tus emisoras favoritas en esta radio FM/AM portátil. Basta con girar la rueda de sintonización lateral de la radio; la ventana grande y clara muestra la frecuencia sintonizada, y un indicador LED se enciende cuando la señal es intensa.

      Cambia entre los modos de noticias y música. Control de tono

      Cambia entre los modos de noticias y música. Control de tono

      Sácale el máximo partido a tu música con el modo música. Cambia al modo de noticias cuando estés escuchando las noticias o tu programa favorito. Sea lo que sea que te guste, el altavoz de 3.5" te garantiza un sonido nítido.

      Controles sencillos. Control de volumen de gran tamaño

      Controles sencillos. Control de volumen de gran tamaño

      Nunca tendrás que buscar el control de volumen en esta radio. Además del gran dial de volumen, la radio dispone de interruptores montados en la parte superior para cambiar entre las señales FM/AM y los modos de sonido. También encontrarás un puerto para auriculares para una escucha privada.

      Colócalo en cualquier parte

      Llévate esta radio adonde quieras. Solo tienes que enchufarla a una toma de pared o insertar dos pilas D para llevártela contigo. Es la compañera perfecta para tomarte un vino en el balcón o hacer un pícnic en el patio.

      Especificaciones técnicas

      • Sonido

        Potencia de salida (RMS)
        300 mW
        Sistema de sonido
        Mono
        Mejora del sonido
        control de tono
        Control de volumen
        giratorio (analógico)

      • Bafle

        Diámetro del altavoz de rango completo
        3,5 pulg.
        Número de altavoces de rango completo
        1

      • Conectividad

        Bluetooth
        No
        Salida de audio/vídeo
        Auriculares (3,5 mm)
        Entrada de audio
        No

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Bandas del sintonizador
        • FM
        • AM
        RDS
        No

      • Potencia

        Tipo de batería
        Tamaño D (LR20)
        Voltaje de la pila
        1.5  V
        Alimentación
        • 220-240 V
        • 50/60 Hz
        Número de pilas
        2

      • Dimensiones del embalaje

        Altura
        19.3  cm
        Tipo de embalaje
        Caja
        Tipo de colocación
        Horizontal
        Anchura
        29  cm
        Profundidad
        9.3  cm
        Número de productos incluidos
        1
        Peso bruto
        1.1  kg
        Peso neto
        0.885  kg
        Peso tara
        0.215  kg

      • Dimensiones del producto

        Altura
        14.95  cm
        Anchura
        21  cm
        Profundidad
        6.63  cm
        Peso
        0.668  kg

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Cable de alimentación de CA
        • Guía de inicio rápido
        • Certificado de garantía

      • Alarma

        Número de alarmas
        No
        Aplazar (repetición de alarma)
        No

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Cable de alimentación de CA
      • Guía de inicio rápido
      • Certificado de garantía
      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.