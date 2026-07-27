ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar
  • Los auriculares a los que les encanta socializar

Descatalogado

Auriculares realmente inalámbricos

TAT6908BK/00

Los auriculares a los que les encanta socializar
Disfruta de tu música. Enamórate de los podcasts. Prepara la comida. Estos auriculares realmente inalámbricos con reducción de ruido ofrecen un sonido excelente y modos de audición personalizables que pueden ayudarte a escuchar mejor las conversaciones en vivo. Además, son muy cómodos.
Ver todos los beneficios

Los auriculares a los que les encanta socializar

  • Sonido detallado y natural

  • Reducción de ruido Pro

  • Modo de escucha de conversación

  • Llamadas más nítidas allá donde vayas

Sumérgete con la reducción de ruido Pro

Sumérgete con la reducción de ruido Pro

Disfruta de una experiencia más envolvente con reducción de ruido que bloquea el ruido externo para que disfrutes de una escucha sin distracciones. Para oír lo que ocurre a tu alrededor, toca un auricular para activar el modo de conciencia del exterior. Puedes ajustar los niveles de reducción de ruido o activar la reducción del ruido del viento a través de la aplicación Philips Headphones.

Modo de escucha de conversación para conversaciones en vivo

Modo de escucha de conversación para conversaciones en vivo

En las conversaciones en vivo, estos auriculares pueden ayudarte a oír mejor a la otra persona. Solo tienes que pulsar el auricular izquierdo para activar el modo de escucha de conversación o utilizar la aplicación Philips Headphones. Los micrófonos multidireccionales captan la voz de la otra persona, mientras que la reducción de ruido filtra el sonido ambiente.

Modo de escucha personal: ¡haz la prueba de audición en la aplicación!

Modo de escucha personal: ¡haz la prueba de audición en la aplicación!

Una sencilla prueba de audición en la aplicación Philips Headphones te permite crear un modo personalizado adaptado a la forma en que percibes las diferentes frecuencias en cada oído. A partir de ese momento, puedes usar la aplicación para modificar tu perfil personalizado o ajustar cada auricular por separado en cualquier momento.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.