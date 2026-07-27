Sumérgete con la reducción de ruido Pro

Disfruta de una experiencia más envolvente con reducción de ruido que bloquea el ruido externo para que disfrutes de una escucha sin distracciones. Para oír lo que ocurre a tu alrededor, toca un auricular para activar el modo de conciencia del exterior. Puedes ajustar los niveles de reducción de ruido o activar la reducción del ruido del viento a través de la aplicación Philips Headphones.