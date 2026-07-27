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Descatalogado
TAT6908BK/00
Sonido detallado y natural
Reducción de ruido Pro
Modo de escucha de conversación
Llamadas más nítidas allá donde vayas
Disfruta de una experiencia más envolvente con reducción de ruido que bloquea el ruido externo para que disfrutes de una escucha sin distracciones. Para oír lo que ocurre a tu alrededor, toca un auricular para activar el modo de conciencia del exterior. Puedes ajustar los niveles de reducción de ruido o activar la reducción del ruido del viento a través de la aplicación Philips Headphones.
En las conversaciones en vivo, estos auriculares pueden ayudarte a oír mejor a la otra persona. Solo tienes que pulsar el auricular izquierdo para activar el modo de escucha de conversación o utilizar la aplicación Philips Headphones. Los micrófonos multidireccionales captan la voz de la otra persona, mientras que la reducción de ruido filtra el sonido ambiente.
Una sencilla prueba de audición en la aplicación Philips Headphones te permite crear un modo personalizado adaptado a la forma en que percibes las diferentes frecuencias en cada oído. A partir de ese momento, puedes usar la aplicación para modificar tu perfil personalizado o ajustar cada auricular por separado en cualquier momento.
Opiniones