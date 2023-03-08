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  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
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  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
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  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto

8000 seriesAuriculares intrauditivos realmente inalámbricos

TAT8505BK/00

2.4
| (11) Reseñas

1 premio

Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
Sumérgete en un sonido excelente y detallado o concéntrate en el mundo que te rodea. Estos refinados auriculares inalámbricos cuentan con una función de reducción activa del ruido y un modo de reconocimiento para que puedas controlar lo que escuchas. El sofisticado diseño circular es toda una declaración de estilo.
Ver todos los beneficios

Ama lo que escuchas. Ama su aspecto

  • Altavoces de 13 mm, diseño post. cerr.

  • Bluetooth®

  • Negro

Reducción de ruido activa híbrida. Céntrate donde desees

Reducción de ruido activa híbrida. Céntrate donde desees

Cuando la canción merece toda tu atención, estos auriculares realmente inalámbricos te permiten sumergirte sin distracciones. Un micrófono externo y un micrófono interno se combinan para filtrar el ruido externo. El modo de conciencia del exterior te permite traer el mundo de vuelta cuando lo necesites.

Sonido amplio y detallado con graves intensos y potentes

Sonido amplio y detallado con graves intensos y potentes

Los controladores de 13 mm perfectamente sintonizados ofrecen unos graves potentes y una claridad emocionante para cada pista. Si te quitas un auricular, la música se detiene. Vuelve a ponerte el auricular y la música sonará de nuevo.

Estuche de carga. Disfruta de hasta 24 horas de reproducción

Estuche de carga. Disfruta de hasta 24 horas de reproducción

El estuche de carga se puede cargar de forma inalámbrica o a través de USB-C. Un estuche completamente cargado te proporciona 18 horas de reproducción adicionales. Los auriculares reproducirán durante 6 horas con una sola carga (5 horas con ANC). Cárgalos durante 15 minutos para obtener 1 hora adicional.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-1679621

Opiniones

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2.4

de 4

11

Reseñas

08/03/2023

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great, comfortable and just work

Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend

Ventajas

Connects no issues with other devices, decent battery life

Contras

None yet

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

02/02/2022

Nederland

Nederland

Comprador verificado

PUIK GELUID

Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.

Ventajas

Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij

Contras

buitenzijde iets te glad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

22/11/2021

Nederland

Nederland

Wat een heerlijk geluid!

Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.

Ventajas

Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid

Contras

Touchcontrol is even zoeken

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

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