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TAT8505BK/00
Altavoces de 13 mm, diseño post. cerr.
Bluetooth®
Negro
Cuando la canción merece toda tu atención, estos auriculares realmente inalámbricos te permiten sumergirte sin distracciones. Un micrófono externo y un micrófono interno se combinan para filtrar el ruido externo. El modo de conciencia del exterior te permite traer el mundo de vuelta cuando lo necesites.
Los controladores de 13 mm perfectamente sintonizados ofrecen unos graves potentes y una claridad emocionante para cada pista. Si te quitas un auricular, la música se detiene. Vuelve a ponerte el auricular y la música sonará de nuevo.
El estuche de carga se puede cargar de forma inalámbrica o a través de USB-C. Un estuche completamente cargado te proporciona 18 horas de reproducción adicionales. Los auriculares reproducirán durante 6 horas con una sola carga (5 horas con ANC). Cárgalos durante 15 minutos para obtener 1 hora adicional.
Premios
2.4
de 4
11
Reseñas
Jml3_uk
08/03/2023
United Kingdom
Comprador verificado
Great, comfortable and just work
Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend
Ventajas
Connects no issues with other devices, decent battery life
Contras
None yet
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones
Barrista Numero Uno
02/02/2022
Nederland
Comprador verificado
PUIK GELUID
Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.
Ventajas
Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij
Contras
buitenzijde iets te glad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Boortjefocus
22/11/2021
Nederland
Wat een heerlijk geluid!
Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.
Ventajas
Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid
Contras
Touchcontrol is even zoeken
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon