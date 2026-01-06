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Descatalogado
TAV2000FB/00
Aspecto clásico, sonido moderno
Sintonización digital FM
Bluetooth® 5.4
Batería que puede sustituir el usuario
Su aspecto clásico te atraerá y su cálido sonido te conquistará. Esta radio portátil recupera el diseño redondeado y las perillas de volumen táctiles de las radios de los años 50, pero incorpora un altavoz de rango completo de 2,5” que le añade un toque de sonido cálido y sorprendentemente potente. Es la combinación perfecta entre tradición e innovación.
Música, noticias, novelas, deportes… Escuches lo que escuches, esta radio FM te ofrece una recepción cristalina gracias a su antena telescópica. La sintonización digital te permite encontrar con facilidad tus emisoras favoritas, y podrás guardar 20 presintonías y asignar las dos que más te gusten a los botones de acceso rápido 1 y 2 de la parte frontal de la radio.
Esta radio de aspecto clásico es mucho más que una simple radio. La conectividad Bluetooth® 5.4 te permite transmitir pódcasts, listas de reproducción y más desde tu dispositivo inteligente. Disfruta de una conexión estable con sonido de alta calidad, incluso si el teléfono desde el que transmites la lista de reproducción no está en la misma habitación.
1.5
de 4
2
Reseñas
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Comprador verificado
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Esta reseña se realizó para Retro TAV2000FB Kannettava radio
Esta reseña se realizó para Retro TAV2000FB Kannettava radio
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Esta reseña se realizó para Retro TAV2000FB Radio portable
Esta reseña se realizó para Retro TAV2000FB Radio portable
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