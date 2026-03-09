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TAZ2500/10
Reproduce cintas y lo que quieras
¿Quieres formar parte del renacimiento de las cintas? Esta minicadena portátil cuenta con pletina de casete integrada, reproductor de CD y radio DAB+/ FM, además de transmisión Bluetooth® estable, reproducción por USB y un puerto de entrada de audio para otros dispositivos.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
RadioCD
total
recurring payment
Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.
Tanto si es la primera vez que disfutas de los CD físicos como la enésima, este reproductor de CD con carga superior es una gran elección para escuchar de forma casual. Puede leer cualquier tipo de formato de CD, y el asa de transporte permite moverlo fácilmente. Solo tienes que enchufarlo a una toma de CA o insertar seis pilas* (tipo R14 C) y llevártelo cuando salgas.
Si quieres disfrutar de una fuente de música aún más clásica que los CD, el sintonizador digital te permite encontrar fácilmente emisoras de radio DAB+ o FM, y puedes configurar hasta 20 presintonías DAB+ y 20 FM para las emisoras que escuches con más frecuencia.
¿Quieres usar este reproductor de CD como altavoz portátil? La conectividad Bluetooth® te permite transmitir directamente al reproductor desde dispositivos inteligentes compatibles, y el refuerzo dinámico de graves hará que tus líneas de bajo favoritas retumben.
El reproductor de casete de carga frontal añade otra forma de escuchar música. Ya guardes cintas desde hace años o estés descubriendo el formato, mete una cinta, dale al "Play" y disfruta de la música.
Para disfrutar de la máxima flexibilidad, también tienes un puerto USB para conectar una unidad flash y disfrutar de tu colección de música digital. También puedes usar el puerto de entrada de audio para conectar un tocadiscos y reproducir vinilos.
Si te gusta dormir con música, un audiolibro o la radio de fondo, puedes ajustar el temporizador automático en 15, 30, 60, 90 o 120 minutos para que el reproductor de CD entrará en modo de espera pasado ese tiempo.
Sonido
Bafle
Conectividad
Sintonizador/recepción/transmisión
Comodidad
Potencia
Accesorios
Diseño
Dimensiones
Reproducción de audio
Compatibilidad
Sostenibilidad
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