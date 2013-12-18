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Descatalogado
TT2021/31
para todas las zonas del cuerpo
Los 3 peines proporcionan diferentes posiciones de longitud de 3, 5 y 7 mm para realizar un recorte fácil y seguro de todas las zonas del cuerpo
El soporte de carga te proporciona un almacenamiento cómodo y te garantiza que el aparato está completamente cargado y listo para usar
3.2
de 4
102
Reseñas
luri
18/12/2013
España
Excelente
De facil manejo,practico,no ocupa mucho,y sobre todo que es excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer
jose1971
17/12/2013
España
Cumple con las expectativas
Es un producto de calidad a pesar del uso continuado, sigue funcionando como el primer día, buena relacion calidad precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom TT2021/35 Afeitadora corporal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom TT2021/35 Afeitadora corporal
joerge993
20/08/2011
España
muy util para hombres
excelente producto y muy util para hombres, ya tengo mas de un año y funciona perfecto, no tengo nada de decir al contrario.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer