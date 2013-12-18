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Descatalogado

BodygroomAfeitadora corporal

TT2021/31

3.2
| (102) Reseñas
Recorta y afeita cualquier zona
El sistema integral de afeitado corporal exclusivo para hombres, recorta y afeita el vello de todas las zonas del cuerpo. Es fácil y seguro.
Ver todos los beneficios

La primera Bodygroom del mundo

Recorta y afeita cualquier zona

  • para todas las zonas del cuerpo

3 peines para diferentes longitudes de cabello

3 peines para diferentes longitudes de cabello

Los 3 peines proporcionan diferentes posiciones de longitud de 3, 5 y 7 mm para realizar un recorte fácil y seguro de todas las zonas del cuerpo

Seguro y con menos irritación para un afeitado corporal más cómodo

Seguro y con menos irritación para un afeitado corporal más cómodo

Soporte de carga para un almacenamiento cómodo

Soporte de carga para un almacenamiento cómodo

El soporte de carga te proporciona un almacenamiento cómodo y te garantiza que el aparato está completamente cargado y listo para usar

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 4

102

Reseñas

18/12/2013

España

España

Excelente

De facil manejo,practico,no ocupa mucho,y sobre todo que es excelente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer

Sí, recomiendo este producto

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17/12/2013

España

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Cumple con las expectativas

Es un producto de calidad a pesar del uso continuado, sigue funcionando como el primer día, buena relacion calidad precio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom TT2021/35 Afeitadora corporal

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20/08/2011

España

España

muy util para hombres

excelente producto y muy util para hombres, ya tengo mas de un año y funciona perfecto, no tengo nada de decir al contrario.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer

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