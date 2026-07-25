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Este producto
i9000 Prestige
Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
449,99 €
SH91
Sustitución de los cabezales de afeitado
59,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
13,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
22,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
39,99 €
449,99 €
Tecnología Levanta y Corta de triple acción
Cuchillas SteelPrecision dobles
Cabezal flexible de precisión de 360°
Sensor protector de presión
5 años de garantía****
Nuestro sistema de afeitado patentado Levanta y Corta de triple acción levanta el vello suavemente de raíz para cortarlo con precisión hasta 0,00 mm al ras de la piel, sin cortarlo para un apurado duradero.
Cabezales compactos, flexibles y más pequeños con patrones de estiramiento de la piel que se adaptan dinámicamente a cada curva del rostro. Para un contacto constante con la piel con un 20% más de precisión* para atrapar el vello difícil en el cuello y debajo de la nariz. Precisión total.
Nuestras cuchillas SteelPrecision dobles que giran 360° atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 7 millones de movimientos de corte por minuto, para un afeitado eficaz incluso con barba de 1, 3 o 7 días.
4.4
de 4
2375
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Feliz con mi afeitadora
25/07/2026
España
Comprador verificado
¡Excelente!
Siempre estuve conforme con esta afeitadora, desde la primera afeitada. El aspecto de la máquina, el poco ruido y agradable acaso, la experiencia de afeitarme mientras me da información luminosa con colores de la presión correcta. El repaso de la afeitada con ayuda de la app que ofrece valores y sugerencias muy útiles para mejorar. Y si, uno mejora y cada vez más satisfecho. Excelente máquina y la garantía igualmente excelente. La recomiendo totalmente.
Ventajas
Excelente, ni siquiera necesito nada en la cara al terminar solamente enjuagarme con agua.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9987 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado reacondicionada
Date of Use 2024-10-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9987 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado reacondicionada
Date of Use 2024-10-07
Eagleking
25/07/2026
España
Comprador verificado
Cumple todas las expectativas
He elegido esta calificación por el cumplimiento de todas las expectativas, apurado perfecto, por la acción guía de la APP, llevando e informando del control de cada uno de mis movimientos y por la atención prestada por el departamento de atención al cliente en los momentos iniciales de la compra. Yo tenía otra de la serie 5000, que también trabajaba perfectamente pero, me decedí a cambiar a la 9000 por su sistema de triple acción, por su sensor de presión y por su display más completo. Por ello la recomiendo a todo usuario que se afeité con maquinilla eléctrica.
Ventajas
Cumple todas las características con las que se anuncia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9975/35 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-06-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9975/35 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-06-04
Marcro
13/07/2026
España
Comprador verificado
Genial
Por ahora va todo genial. Tiene buena duración de batería para el uso que le doy. El uso tanto en seco como en agua va muy bien. La limpieza es muy fácil y al poder limpiarla con agua aún es más rápido .
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige XP9204/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-05-28
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige XP9204/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-05-28
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Frente al modelo anterior
Frente al revestimiento sin esferas
Frente a agua en cartucho
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