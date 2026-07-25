ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.
  • Afeitado apurado y piel suave.

i9000 PrestigeAfeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

XP9202/33

4.4
| (2375) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Afeitado apurado y piel suave.
Philips i9000 Prestige, con sistema de afeitado Levanta y Corta de triple acción y cabezal de precisión de 360° compacto flexible; corta el vello al nivel de la piel, incluso en las zonas difíciles. Además, gracias a la IA, SkinIQ detecta, guía y se adapta para brindar un confort inteligente para la piel.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Añadir accesorios

Ver todo

Este producto

i9000 Prestige Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

i9000 Prestige
Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

449,99 €

  • SH91

    SH91
    Sustitución de los cabezales de afeitado

    59,99 €

  • Cartucho de dosis de limpieza rápida

    13,99 €

  • Cartucho de dosis de limpieza rápida

    22,99 €

  • Cartucho de dosis de limpieza rápida

    39,99 €

449,99 €

con tecnología SkinIQ

Afeitado apurado y piel suave.

  • Tecnología Levanta y Corta de triple acción

  • Cuchillas SteelPrecision dobles

  • Cabezal flexible de precisión de 360°

  • Sensor protector de presión

  • 5 años de garantía****

Apurado al ras de la piel, resultados duraderos

Apurado al ras de la piel, resultados duraderos

Nuestro sistema de afeitado patentado Levanta y Corta de triple acción levanta el vello suavemente de raíz para cortarlo con precisión hasta 0,00 mm al ras de la piel, sin cortarlo para un apurado duradero.

Precisión, incluso en las zonas más difíciles de afeitar

Precisión, incluso en las zonas más difíciles de afeitar

Cabezales compactos, flexibles y más pequeños con patrones de estiramiento de la piel que se adaptan dinámicamente a cada curva del rostro. Para un contacto constante con la piel con un 20% más de precisión* para atrapar el vello difícil en el cuello y debajo de la nariz. Precisión total.

Eficaz en cada pasada, incluso con barba de 1, 3 o 7 días

Eficaz en cada pasada, incluso con barba de 1, 3 o 7 días

Nuestras cuchillas SteelPrecision dobles que giran 360° atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 7 millones de movimientos de corte por minuto, para un afeitado eficaz incluso con barba de 1, 3 o 7 días.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

2375

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

25/07/2026

España

España

Comprador verificado

¡Excelente!

Siempre estuve conforme con esta afeitadora, desde la primera afeitada. El aspecto de la máquina, el poco ruido y agradable acaso, la experiencia de afeitarme mientras me da información luminosa con colores de la presión correcta. El repaso de la afeitada con ayuda de la app que ofrece valores y sugerencias muy útiles para mejorar. Y si, uno mejora y cada vez más satisfecho. Excelente máquina y la garantía igualmente excelente. La recomiendo totalmente.

Ventajas

Excelente, ni siquiera necesito nada en la cara al terminar solamente enjuagarme con agua.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9987 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado reacondicionada

Date of Use 2024-10-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9987 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado reacondicionada

Date of Use 2024-10-07

25/07/2026

España

España

Comprador verificado

Cumple todas las expectativas

He elegido esta calificación por el cumplimiento de todas las expectativas, apurado perfecto, por la acción guía de la APP, llevando e informando del control de cada uno de mis movimientos y por la atención prestada por el departamento de atención al cliente en los momentos iniciales de la compra. Yo tenía otra de la serie 5000, que también trabajaba perfectamente pero, me decedí a cambiar a la 9000 por su sistema de triple acción, por su sensor de presión y por su display más completo. Por ello la recomiendo a todo usuario que se afeité con maquinilla eléctrica.

Ventajas

Cumple todas las características con las que se anuncia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9975/35 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-06-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9975/35 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-06-04

13/07/2026

España

España

Comprador verificado

Genial

Por ahora va todo genial. Tiene buena duración de batería para el uso que le doy. El uso tanto en seco como en agua va muy bien. La limpieza es muy fácil y al poder limpiarla con agua aún es más rápido .

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige XP9204/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-05-28

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige XP9204/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-05-28

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Frente al modelo anterior

  2. Frente al revestimiento sin esferas

  3. Frente a agua en cartucho

  4. Al registrarte en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra