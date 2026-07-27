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Serie 2000Robot aspirador

XU2000/15

Descubre la comodidad de volver a una casa limpia
Transforma tu rutina de limpieza aspirando y fregando en una sola pasada. El robot aspira con hasta el doble de potencia de aspiración¹. Garantiza una limpieza profunda, con una potencia aún mayor en alfombras para dejar los suelos impecables. Todo controlado sin esfuerzo gracias a la aplicación HomeRun.
Ver todos los beneficios

Limpieza diaria en seco y húmedo sin esfuerzo.

Descubre la comodidad de volver a una casa limpia

  • Aspira y friega en una sola pasada

  • Duplica la potencia de aspiración¹

  • Navegación por radar LDS

  • Personalización con la app HomeRun

Aspira y friega en una sola pasada: limpia el polvo y la suciedad sin esfuerzo

Aspira y friega en una sola pasada: limpia el polvo y la suciedad sin esfuerzo

El robot aspira y friega suelos duros en una sola pasada para eliminar la fina capa de polvo que se acumula en el suelo cada día. Elimina más polvo fino que únicamente aspirando, lo que garantiza pies limpios aunque camines descalzo.

Potencia de aspiración ultrafuerte para recoger el polvo y la suciedad

Potencia de aspiración ultrafuerte para recoger el polvo y la suciedad

El robot tiene el doble de potencia de aspiración¹, por lo que puede recoger suciedad grande como migas y pelo de mascotas. Lidia con la suciedad diaria acumulada en los suelos, además de eliminar el polvo más fino de alfombras y moquetas².

Aumenta la potencia de aspiración automáticamente en las alfombras

Aumenta la potencia de aspiración automáticamente en las alfombras

El robot aumenta automáticamente la potencia de aspiración cuando se coloca sobre una alfombra o moqueta para capturar las partículas de polvo finas ocultas en su interior².

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. 1 - En comparación con XU2000/10 y XU2000/20.

  2. 2 - Probado con el modo de solo aspirado en el ajuste de potencia de aspiración más alto.

  3. 3 - Probado con el modo de solo aspirado en el ajuste de potencia de aspiración más bajo.