Descubre la comodidad de volver a una casa limpia

Transforma tu rutina de limpieza aspirando y fregando en una sola pasada. El robot aspira con hasta el doble de potencia de aspiración¹. Garantiza una limpieza profunda, con una potencia aún mayor en alfombras para dejar los suelos impecables. Todo controlado sin esfuerzo gracias a la aplicación HomeRun.