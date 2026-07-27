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XU2000/15
Aspira y friega en una sola pasada
Duplica la potencia de aspiración¹
Navegación por radar LDS
Personalización con la app HomeRun
El robot aspira y friega suelos duros en una sola pasada para eliminar la fina capa de polvo que se acumula en el suelo cada día. Elimina más polvo fino que únicamente aspirando, lo que garantiza pies limpios aunque camines descalzo.
El robot tiene el doble de potencia de aspiración¹, por lo que puede recoger suciedad grande como migas y pelo de mascotas. Lidia con la suciedad diaria acumulada en los suelos, además de eliminar el polvo más fino de alfombras y moquetas².
El robot aumenta automáticamente la potencia de aspiración cuando se coloca sobre una alfombra o moqueta para capturar las partículas de polvo finas ocultas en su interior².
Opiniones
1 - En comparación con XU2000/10 y XU2000/20.
2 - Probado con el modo de solo aspirado en el ajuste de potencia de aspiración más alto.
3 - Probado con el modo de solo aspirado en el ajuste de potencia de aspiración más bajo.