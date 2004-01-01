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    Asistencia de Philips

    La succión de mi extractor de leche eléctrico Philips Avent es demasiado baja

    Publicado en 25 de noviembre de 2025

    Consulte a continuación los consejos para resolver los problemas de potencia de succión más comunes en los extractores de leche eléctricos Philips Avent.

    Compruebe que las válvulas (deben estar completamente cerradas) y las membranas no presentan daños, como grietas, orificios o desgarros. Asegúrese de que las piezas están limpias y encajan bien. Si las válvulas o las membranas están dañadas, sustitúyalas.

    Además, compruebe si los cojines o los protectores del pecho están dañados.

    Sustituya las piezas desgastadas o dañadas.

    Desmonte, limpie y desinfecte todas las piezas del extractor que entren en contacto con el pecho y la leche materna antes de usarlo por primera vez y después de cada uso.

    Tenga cuidado al retirar y limpiar la válvula. Si se daña, el extractor de leche no funcionará correctamente. Para limpiar la válvula, frótela suavemente entre los dedos bajo agua caliente con una pequeña cantidad de detergente líquido. No introduzca objetos en la válvula, ya que podría dañarla.

    También puede revisar el conjunto del extractor. Asegúrese de que todas las piezas están conectadas de forma segura y bien selladas. Las piezas sueltas o mal instaladas reducirán el nivel de succión. Montar el extractor justo después de la desinfección, cuando aún está húmedo, puede mejorar el nivel de succión.

    Si tiene más de un extractor de leche Philips Avent, asegúrese de no mezclar piezas y no usar piezas de otros fabricantes.

    Para saber más sobre el montaje correcto del extractor, visite la página philips.com/support de su producto y busque "Cómo montar" o consulte el manual de usuario online.

    Es posible que el ajuste del nivel de succión sea demasiado bajo. Pruebe a ajustarlo con los botones de la unidad del motor. 

    Utilice un nivel que no le cause dolor ni molestias para garantizar una extracción de leche cómoda y eficiente.

    Antes de la extracción, pruebe a calentar el pecho con una toalla caliente y masajearlo para estimular la areola, de modo que el pecho esté completamente listo para la extracción.

    Además, no omita el uso del modo de estimulación del extractor al principio de las sesiones de extracción.

    Una estimulación adecuada de los pezones antes de la extracción mejora el ajuste del extractor y fomenta la producción eficiente de leche.

    Para saber más sobre cómo una estimulación adecuada ayuda a la producción de leche, busque el artículo "¿Puedo extraer más leche con un nivel de succión superior?" en este sitio web o consulte a un profesional sanitario.

    Para adquirir piezas de repuesto y accesorios, o si necesita ayuda con el uso y desgaste normales del extractor, visite philips.com/support, contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país o consulte a un profesional sanitario.

    Compruebe si los protectores del pecho se ajustan correctamente. Si no logra extraer leche durante la extracción, puede que el ajuste o el uso no sean los adecuados.

    Busque el artículo "¿Cómo elijo el tamaño de protector del pecho o inserto para pezón correcto?" en este sitio web para saber más sobre el ajuste y el tamaño.

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