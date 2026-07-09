Asistencia de Philips Mi Philips OneBlade no afeita tan apurado como esperaba

Si no está satisfecho con los resultados de su Philips OneBlade, consulte nuestros consejos a continuación para resolver el problema.

Tenga en cuenta que OneBlade se ha diseñado para dejar un poco de espacio entre la cuchilla y la piel, lo que ofrece un equilibrio perfecto entre un afeitado apurado y un afeitado suave con la piel.

OneBlade no se ha diseñado para ofrecer un afeitado tan apurado como una afeitadora Philips OneBlade se ha diseñado para recortar el vello facial y la barba y ofrecerle un aspecto aseado, a la vez que deja una sensación cómoda en la piel. Si buscas un afeitado apurado e impecable cada día, te recomendamos una de nuestras afeitadoras Philips específicas. Consejos y trucos para utilizar Philips OneBlade Para obtener los mejores resultados de su Philips OneBlade, asegúrese de seguir las instrucciones de uso correctamente. A continuación le ofrecemos algunos consejos útiles sobre cómo utilizar su OneBlade.



1. Limpie la piel antes de utilizar su OneBlade sobre ella.



2. Coloque la cuchilla paralela a la piel para garantizar el contacto total.



3. Mueva la cuchilla en dirección contraria a la del crecimiento del pelo.



4. Dé pasadas largas aplicando una ligera presión.



5. Si lo desea, también puede utilizar su OneBlade con espuma o gel de afeitado, así como en la ducha.