Mi Philips OneBlade no afeita tan apurado como esperaba

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Si no está satisfecho con los resultados de su Philips OneBlade, consulte nuestros consejos a continuación para resolver el problema.
Tenga en cuenta que OneBlade se ha diseñado para dejar un poco de espacio entre la cuchilla y la piel, lo que ofrece un equilibrio perfecto entre un afeitado apurado y un afeitado suave con la piel.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP1924/24 , QP1324/20 , QP6652/61 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Cómo se debe sustituir la cuchilla de Philips OneBlade?
¿Cómo puedo limpiar mi Philips OneBlade?
¿Puedo usar Philips OneBlade conectada a la corriente?
¿Puedo utilizar cualquier adaptador de conexión USB para cargar mi Philips OneBlade?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?