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Asistencia de Philips

Mi Philips Airfryer no funciona o no se enciende

Si su Philips Airfryer no se enciende, o si lo hace pero no funciona o no se calienta, lea el siguiente artículo para conocer las posibles causas y soluciones.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA565/02 , NA543/00 , HD9953/00R1 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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