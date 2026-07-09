Mi moldeador Philips no se enciende

Si no puede encender el moldeador Philips, consulte los consejos que indicamos a continuación para resolver el problema.
Antes de encender el moldeador, asegúrese de que esté conectado a una toma de corriente que funcione correctamente. Para comprobar el funcionamiento de la toma de corriente, puede enchufar otro dispositivo.
Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente sea la adecuada para el moldeador. Para obtener más información sobre el voltaje correcto para su dispositivo, consulte el manual de usuario.
Si el moldeador sigue sin encenderse, es posible que el cable de alimentación esté dañado. En ese caso, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:BHD350/10 , BHD017/40 , BHD272/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›