Mi moldeador Philips genera vapor

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Si ve que sale vapor del pelo mientras utiliza el moldeador Philips o que se acumulan restos de agua en el aparato, no se preocupe. Este producto puede utilizarse de forma segura. A continuación puede ver algunas razones por las que puede suceder.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHS732/00 , BHS752/00 , BHS510/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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