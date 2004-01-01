Si la afeitadora Philips no funciona, no se carga o no se enciende, siga los pasos de resolución de problemas que se indican a continuación.
Siga los pasos en el orden indicado. Aunque algunos pasos pueden parecer obvios, este proceso elimina muchos problemas comunes y ayuda a determinar la causa del problema.
Si no limpia la afeitadora Philips con regularidad, se pueden acumular pelos y residuos alrededor de los cabezales de afeitado. Esta acumulación puede reducir el rendimiento y evitar que los cabezales de afeitado giren.
Consulte el siguiente vídeo para obtener un resumen de cómo limpiar la afeitadora (aunque los modelos de afeitadora difieren, se aplican los mismos principios a todas las afeitadoras Philips. Para obtener más información, consulte el manual de usuario. Si ya no dispone de la versión impresa del manual del usuario, puede encontrarla en línea).
Sugerencia: Después de tocar o hacer clic para iniciar el vídeo, toque o haga clic en el icono de engranaje de la parte inferior del vídeo para activar los subtítulos en su idioma (si es necesario).
Si la afeitadora no responde al pulsar el botón de encendido, conéctela a una fuente de alimentación y cárguela durante al menos 2 horas.
Consejos para la carga
Si la afeitadora incluye un cable de carga USB, asegúrese de que está utilizando un adaptador adecuado u otra fuente de alimentación (consulte el manual de usuario para obtener más información; el manual del usuario está disponible en línea si ya no tiene la versión en papel).
Utilice únicamente el cargador suministrado con el producto o una pieza de repuesto original de Philips.
Intente enchufar otro aparato a la toma de corriente para asegurarse de que funciona.
Compruebe si el cable de carga y el adaptador presentan signos de daños. Si es necesario, puede adquirir un cargador de repuesto aquí.
Asegúrese de que la clavija de carga está completamente insertada en la afeitadora.
Nota: Dado que muchas afeitadoras Philips se pueden utilizar para el afeitado en húmedo, disponen de un mecanismo de seguridad integrado que evita que se enciendan cuando están conectadas a una toma de corriente. Cargue y desenchufe la afeitadora antes de encenderla.
Si ha desmontado recientemente la afeitadora para limpiarla o sustituir los cabezales de afeitado, vuelva a comprobar que la ha montado correctamente. Si la afeitadora se enciende cuando la unidad de afeitado (la pieza de la afeitadora que sujeta los cabezales de afeitado) está abierta o quitada, significa que los cabezales de afeitado no están montados correctamente, lo que evita que la afeitadora se encienda.
Consulte el manual de usuario para saber cómo instalar los cabezales de afeitado correctamente. El manual del usuario está disponible en línea si ya no tiene la versión en papel.
Muchas afeitadoras Philips tienen un bloqueo para viajes incorporado para evitar que se enciendan accidentalmente dentro de una mochila o maleta.
El bloqueo para viajes se activa si aparece un pequeño símbolo de candado en el mango de la afeitadora. Desactívelo manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos (tenga en cuenta que en los modelos con pantalla digital, utilice la pantalla integrada del mango para desactivar el bloqueo para viajes).
Si ha seguido los pasos anteriores y su afeitadora Philips sigue sin funcionar, contáctenos para obtener más ayuda.
