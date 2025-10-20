¿Cómo conecto el cepillo dental a la aplicación Sonicare?
Publicado en 20 October 2025
Para conectar el cepillo dental Philips Sonicare con Bluetooth a la aplicación Sonicare, asegúrese de que el cepillo dental y el teléfono están emparejados mediante Bluetooth. Si es la primera vez que utiliza la aplicación, deberá emparejar el cepillo dental. Siga las instrucciones proporcionadas en la aplicación.
Una vez que el cepillo dental esté emparejado con la aplicación, se conectará y se sincronizará cuando se encienda. El teléfono debe estar cerca, con el Bluetooth activado y la aplicación abierta.
La información anterior también se aplica a la aplicación Sonicare For Kids. Vea el siguiente vídeo para obtener más información.
Play Pause
¿Buscas algo más?
Descubre todas las opciones de asistencia de Philips