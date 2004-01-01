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    Asistencia de Philips

    ¿Cómo se limpia mi cepillo dental Philips Sonicare?

    Publicado en 23 de junio de 2025

    La limpieza regular del cepillo dental y de los cabezales de cepillado mejora su vida útil y rendimiento. Limpie el cepillo dental después de usarlo y enjuague el cabezal de cepillado y las cerdas. Limpie el mango con un paño húmedo.

    Puede higienizar el cabezal de cepillado a diario con el higienizador por rayos UV para el cabezal de cepillado Philips Sonicare, que elimina el 99 % de todas las bacterias de los cabezales de cepillado. 

    Le recomendamos realizar una sesión de limpieza detallada cada semana. Solo tiene que seguir los siguientes pasos:
     

    1. Quite el cabezal de cepillado.
    2. Enjuague la parte inferior del cabezal de cepillado con agua tibia.
    3. Enjuague la zona del eje metálico con agua tibia.
    4. Limpie todo el mango con un paño y asegúrese de limpiar alrededor de la junta superior (alrededor del eje metálico), los botones del mango y la parte inferior del cepillo dental. 
    5. Limpie toda la superficie del mango con un paño húmedo. 


    No utilice el lavavajillas para limpiar el cepillo dental ni ninguno de sus accesorios. Evite usar objetos afilados en la junta de goma o los botones, ya que podría dañarlos.
     

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