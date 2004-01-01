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La limpieza regular del cepillo dental y de los cabezales de cepillado mejora su vida útil y rendimiento. Limpie el cepillo dental después de usarlo y enjuague el cabezal de cepillado y las cerdas. Limpie el mango con un paño húmedo.
Puede higienizar el cabezal de cepillado a diario con el higienizador por rayos UV para el cabezal de cepillado Philips Sonicare, que elimina el 99 % de todas las bacterias de los cabezales de cepillado.
Le recomendamos realizar una sesión de limpieza detallada cada semana. Solo tiene que seguir los siguientes pasos:
No utilice el lavavajillas para limpiar el cepillo dental ni ninguno de sus accesorios. Evite usar objetos afilados en la junta de goma o los botones, ya que podría dañarlos.
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