El pelo se enreda en la plancha moldeadora Philips

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Si se le sigue enredando el pelo en el cepillo caliente de la plancha moldeadora Philips, siga los consejos que indicamos para resolver el problema.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHH811/00 .
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?