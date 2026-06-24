¿Cómo abro la cubeta para el polvo de mi aspiradora sin cable Philips?

Apague el aparato (imagen 1).

Retire la cubeta pulsando el botón mientras sujeta el aparato en un ángulo de 45 grados (imagen 2).

Siga estos pasos para limpiar la cubeta:

Levante la parte coloreada para acceder a la cubeta (imagen 3).

Consejo : Si le cuesta retirar esta pieza de la cubeta, pruebe a dar golpecitos alrededor de la cubeta con la mano para aflojar un poco la pieza coloreada. Es más fácil retirarla si sujeta la cubeta por la parte inferior con una mano y levanta la parte coloreada con la otra mano.

Vacíe la cubeta para el polvo (imagen 4).

Enjuague la cubeta para el polvo bajo el grifo. Evite utilizar el lavavajillas (imagen 5).

Asegúrese de que la cubeta para el polvo esté completamente seca antes de volver a colocarla (imágenes 6-7).

Asegúrese de alinear primero la parte que sobresale de la cubeta antes de colocarla en su sitio.