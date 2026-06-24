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Asistencia de Philips

¿Cómo abro la cubeta para el polvo de mi aspiradora sin cable Philips?

Si no puede abrir la cubeta para el polvo de su aspiradora sin cable Philips, puede que haya una solución sencilla. Compruebe el modelo que tiene en el tubo y descubra aquí cómo resolverlo por su cuenta.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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