¿Cómo abro la cubeta para el polvo de mi aspiradora sin cable Philips?
Si no puede abrir la cubeta para el polvo de su aspiradora sin cable Philips, puede que haya una solución sencilla. Compruebe el modelo que tiene en el tubo y descubra aquí cómo resolverlo por su cuenta.
Apague el aparato (imagen 1).
Retire la cubeta pulsando el botón mientras sujeta el aparato en un ángulo de 45 grados (imagen 2).
Siga estos pasos para limpiar la cubeta:
Levante la parte coloreada para acceder a la cubeta (imagen 3).
Consejo: Si le cuesta retirar esta pieza de la cubeta, pruebe a dar golpecitos alrededor de la cubeta con la mano para aflojar un poco la pieza coloreada. Es más fácil retirarla si sujeta la cubeta por la parte inferior con una mano y levanta la parte coloreada con la otra mano.
Vacíe la cubeta para el polvo (imagen 4).
Enjuague la cubeta para el polvo bajo el grifo. Evite utilizar el lavavajillas (imagen 5).
Asegúrese de que la cubeta para el polvo esté completamente seca antes de volver a colocarla (imágenes 6-7).
Asegúrese de alinear primero la parte que sobresale de la cubeta antes de colocarla en su sitio. Para obtener instrucciones más detalladas, vea el vídeo que aparece a continuación.
Si mantiene pulsado el gatillo del dispositivo de mano mientras la cubeta para el polvo no está correctamente alineada, podría atascarse o perderse. Se aprecia un hueco entre la cubeta para el polvo y la parte del motor del dispositivo de mano. Para solucionarlo, solo tiene que empujar la cubeta para el polvo hacia el motor hasta que desaparezca el hueco.
En el siguiente vídeo, le indicaremos la colocación correcta de la cubeta para el polvo y cómo resolver este problema.
Al intentar abrir la cubeta del SpeedPro (Max), asegúrese de seguir estos pasos:
Apague el aparato.
Retire la cubeta pulsando el botón de liberación del dispositivo de mano, junto a la cubeta para el polvo (imagen 1).
Retire la tapa y vacíe la cubeta para el polvo (imágenes 2-3).
Vuelva a colocar la tapa del depósito de polvo. Habrá quedado correctamente cerrada cuando oiga un clic (consulte la imagen 4).
Vuelva a colocar el depósito de polvo. Habrá quedado correctamente colocada cuando oiga un clic (consulte la imagen 5).
¿El problema no se resuelve con estas soluciones? Contáctenos para obtener más ayuda a través de www.philips.com/support.
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