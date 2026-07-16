Mi tetina Philips Avent Natural o Natural Response se contrae
Si observa que la tetina se ha contraído o incluso se ha introducido en el biberón, puede que la válvula anticólicos esté bloqueada o pegada. A continuación encontrará más información y pasos para resolver este problema. Pero primero, es importante saber qué tipo de tetina tiene: Natural o Natural Response.
La nueva tetina Natural Response se puede reconocer por las siguientes características:
Hendidura en la punta de la tetina en lugar de un orificio
Diseño en espiral alrededor de los "pétalos"
Logotipo gris de PHILIPS AVENT en el biberón
Para comprobar si tiene el diseño original, Natural o el nuevo Natural Response, consulte la ilustración inferior.
En el anterior diseño de la tetina Natural, la válvula anticólicos se encontraba debajo de uno de los números impresos en la base de la tetina. Las tetinas Natural tienen tres indicadores de número de tetina en los laterales, y las nuevas tetinas Natural Response solo tienen uno.
Limpie las tetinas con frecuencia para evitar que se obstruya la válvula anticólicos. Sujete la tetina por debajo de la válvula y tire de la punta con firmeza hasta que vea la apertura de la válvula.
En caso de que la tetina se contraiga durante la toma, siga estos pasos para solucionarlo:
Tire de la tetina del biberón hacia afuera con los dedos limpios o unas pinzas.
Localice la válvula, ubicada debajo de uno de los números impresos en la base de la tetina.
Tire de la tetina hacia los lados, asegurándose de que la válvula está en la parte superior mientras tira de la tetina hacia los lados. Tire firmemente hasta que vea abrirse la válvula.
Una vez abierta, puede seguir con la toma.
En las nuevas tetinas Natural Response, la válvula anticólicos se encuentra en el lado contrario del número impreso en la base de la tetina. Limpie las tetinas con frecuencia para evitar que se obstruya la válvula anticólicos. Masajee suavemente la válvula entre los dedos limpios para abrirla de nuevo. No tire de la punta de la tetina con demasiada fuerza para evitar que se rompa.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:SCY903/71 , SCY933/01 , SCY670/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›