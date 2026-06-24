Asistencia de Philips ¿Cómo puedo conectar el cepillo dental Philips Sonicare a la aplicación Sonicare (solo para Android)?

Hay disponible una actualización de firmware para solucionar un problema del sistema operativo que impide la conexión en algunos teléfonos Android.

Siga los pasos que se indican a continuación para aprender a actualizar el firmware y conectar el cepillo dental Philips Sonicare a la aplicación Sonicare.

Paso uno Abra la aplicación Sonicare y conecte el cepillo dental. Debería aparecer la siguiente pantalla:

Paso dos Aparecerá una pantalla de Connection help (Ayuda de conexión). Siga las instrucciones que aparecen en pantalla (a continuación).



Siga estos pasos en el menú de configuración o la barra de estado del dispositivo móvil:



1. Desactive la conexión Wi-Fi.



2. Active y desactive el modo avión.



3. Deje la conexión Wi-Fi y el modo avión desactivados, y la función Bluetooth activada.



Vuelva a la aplicación, pulse el botón mode (modo) del cepillo dental y haga clic en el botón "Update" ("Actualizar") que aparece a continuación para conectarse e iniciar la actualización del firmware. Paso tres Aparecerá una pantalla con el mensaje My handle update (Actualización de mi mango), en la que se indicará que el firmware se está actualizando.



Nota: Mantenga el mango desconectado del cargador y quédese cerca mientras se actualiza. Paso cuatro A continuación, se le mostrará el mensaje Update complete (Actualización finalizada). Ahora puede pulsar Continue (Continuar) y utilizar la aplicación.



¿Sigue teniendo problemas de conectividad? Si sigue teniendo problemas para conectar su cepillo dental Philips Sonicare a la aplicación Sonicare en su dispositivo Android, visite nuestra página de reparación o sustitución en el sitio web de Philips.