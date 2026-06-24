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Asistencia de Philips

¿Cómo puedo conectar el cepillo dental Philips Sonicare a la aplicación Sonicare (solo para Android)?

Hay disponible una actualización de firmware para solucionar un problema del sistema operativo que impide la conexión en algunos teléfonos Android.

Siga los pasos que se indican a continuación para aprender a actualizar el firmware y conectar el cepillo dental Philips Sonicare a la aplicación Sonicare. 

    La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/08 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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