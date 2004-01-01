Asistencia de Philips

La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips

Si es un nuevo usuario de la afeitadora Philips o ha cambiado los cabezales de afeitado, tenga en cuenta que su piel deberá adaptarse al uso de los (nuevos) cabezales. Esto significa que puede sentir cierta irritación en la piel al principio. Deje que pase un periodo de adaptación de entre dos y tres semanas tras adquirir su nuevo sistema de afeitado Philips. También puede utilizar aloe vera, una crema hidratante suave o una loción para después del afeitado sin alcohol para reducir la irritación de la piel tras el afeitado. Deje que pase algún tiempo de adaptación para que la piel se recupere entre cada sesión.



Siga los consejos que se indican a continuación para obtener los mejores resultados con la afeitadora Philips y evitar molestias e irritación.