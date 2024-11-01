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    Asistencia de Philips

    Mi aplicación Philips Avent Baby Monitor+ me envía notificaciones falsas

    Publicado en 27 de mayo de 2025

    La recepción de notificaciones falsas puede deberse a que el ajuste de la sensibilidad del dispositivo sea demasiado alto. Ajuste la sensibilidad en un nivel inferior para evitar estas notificaciones.  Lea las siguientes secciones para saber cómo se hace.

    Si recibe demasiadas notificaciones de sonido o movimiento, haga lo siguiente: 

    • Abra Baby Monitor+ y vaya a Configuración > Alertas y notificaciones (consulte la imagen 1 a continuación).

    • Seleccione Detección de sonido o Detección de movimiento (consulte las imágenes 2 y 3 a continuación).

    • Disminuya el nivel de sensibilidad para reducir el número de alertas activadas por sonidos o movimientos leves. 

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