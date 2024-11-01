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    Asistencia de Philips

    La unidad de padres de mi vigilabebés conectado de Philips Avent no emite sonido

    Publicado en 25 de noviembre de 2024
    Si la unidad de padres no emite ningún sonido, siga estos consejos de resolución de problemas:
    • Cuando se transmite el sonido desde la unidad del bebé, los pilotos de nivel de sonido de la unidad de padres parpadean y reaccionan. Asegúrese de que el piloto de conexión LINK y la unidad de padres están encendidos.
    • Es posible que la unidad de padres esté silenciada o se haya ajustado a un nivel demasiado bajo. Para activar el sonido de la unidad de padres, pulse el botón redondo y aumente el volumen.
    • Es posible que el nivel de sensibilidad se haya establecido en un nivel demasiado bajo en la unidad de padres. Reduzca el nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad de padres. 
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