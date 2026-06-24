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Asistencia de Philips

Los alimentos se derraman de la jarra al batir

Para evitar derrames al batir, asegúrese de que la jarra está encajada correctamente siguiendo los pasos que se indican a continuación.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF883/01 , SCF883/01R1 , SCF885/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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