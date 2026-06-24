Los alimentos se derraman de la jarra al batir

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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF883/01 , SCF883/01R1 , SCF885/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Puedo utilizar el robot de cocina para bebés Philips Avent para recalentar comida o para descongelar?
¿Contiene BPA el robot de cocina para bebés de Philips?
¿Cuál es el tiempo de cocción máximo del robot de cocina para bebés de Philips?
¿Cuál es la capacidad máxima de la jarra del robot de cocina para bebés de Philips?
¿Puedo lavar mi robot de cocina para bebés Philips Avent en el lavavajillas?