Philips Coffee + Aviso de privacidad

Empleamos sus datos combinados para mejorar el contenido, la funcionalidad y la facilidad de uso de la aplicación, los dispositivos y los servicios, así como para desarrollar nuevos productos y servicios. En este caso, consideramos que el tratamiento de sus datos combinados se basa en nuestro interés legítimo. Si acepta recibir comunicaciones promocionales sobre nuestros productos, servicios, eventos y promociones que puedan ser relevantes para usted en función de sus preferencias y su comportamiento en línea, podemos enviarle comunicaciones promocionales y de marketing por correo electrónico y otros canales digitales, como aplicaciones móviles y redes sociales. Para poder adaptar las comunicaciones a sus preferencias y comportamiento, y proporcionarle una experiencia más relevante y personalizada, podríamos analizar sus datos combinados. Puede darse de baja de dichas comunicaciones en cualquier momento. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.