La garantía no cubre daños (incluidos, entre otros, la pérdida de datos o de ingresos) ni compensaciones por actividades que haya realizado usted, como el mantenimiento regular, la instalación de actualizaciones de firmware o el almacenamiento o restablecimiento de datos.



La garantía no tiene validez o no es de aplicación: Si el recibo de compra se ha alterado de alguna forma o no es legible.

Si el número de modelo, el número de serie o el código de la fecha de producción se han alterado, eliminado o ya no son legibles.

Si algún servicio técnico o persona no autorizada ha realizado reparaciones o modificaciones en el producto.

Si el defecto se debe a un uso excesivo con una finalidad distinta a la prevista para el producto, p. ej., un uso ininterrumpido en un entorno comercial.

Si el defecto es el resultado de un uso inadecuado del producto o de haberse utilizado en condiciones medioambientales que no estaban en conformidad con el manual de usuario del producto.

Si el defecto está causado por haber conectado periféricos, equipos adicionales o accesorios distintos de los recomendados en el manual de usuario.

Si en la unidad se han producido daños causados por animales, rayos, un voltaje anómalo, incendios, desastres naturales, transportes o agua (a menos que el manual de usuario especifique expresamente que el producto se puede aclarar), entre otros.

Si se trata de defectos normales producidos por el desgaste normal o de piezas consumibles por su naturaleza (por ejemplo, bolsas de aspiradores o cartuchos de filtro).

Si el producto no funciona adecuadamente porque no fue originalmente diseñado, fabricado o aprobado para su uso en el país donde está siendo usando. Es posible que este problema se haya producido durante la importación del producto.

Si el producto no funciona correctamente debido a problemas con el acceso a o la conexión con los proveedores de servicio como, por ejemplo, interrupciones en las redes de acceso (TV por cable, por satélite o por Internet, entre otros casos), averías en la línea del suscriptor o del correspondiente, avería en la red local (cableado, servidor de archivos, línea del usuario) y averías en la red de transmisión (interferencias, codificaciones, averías o calidad débil de la red).

Para aplicaciones de terceros que se utilicen en los productos o en combinación con ellos.