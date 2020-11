El arco en C móvil Zenition 50 con intensificador de imagen es el sistema perfecto para un uso intensivo en intervenciones y operaciones quirúrgicas gracias a la sencillez de su función "apuntar y disparar" y a la fiabilidad que ofrece su elevado tiempo de actividad. Forma parte de la gama de arcos en C móviles Zenition: una serie de arcos en C móviles armonizados que ofrecen una facilidad de uso contrastada y la capacidad de adaptarse a las necesidades futuras.