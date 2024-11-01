En la elección de un nuevo sistema de ultrasonidos, lo más importante es el equilibrio: poder obtener rápidamente información de diagnóstico precisa, una interfaz sencilla e intuitiva, fácil acceso a características críticas, diseño ergonómico y tecnología punta.
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Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Con el sistema Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Auto Scan de última generación
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Rendimiento real
Rendimiento real
Las funciones de generación de haces de precisión, preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y herramientas de automatización y eficiencia de Affiniti 30 aumentan el rendimiento y la eficacia del flujo de trabajo para obtener resultados fiables. Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional en la representación de volúmenes 3D e información para el diagnóstico de anomalías y la identificación de estructuras fetales.
Rendimiento real
Las funciones de generación de haces de precisión, preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y herramientas de automatización y eficiencia de Affiniti 30 aumentan el rendimiento y la eficacia del flujo de trabajo para obtener resultados fiables. Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional en la representación de volúmenes 3D e información para el diagnóstico de anomalías y la identificación de estructuras fetales.
Rendimiento real
Las funciones de generación de haces de precisión, preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y herramientas de automatización y eficiencia de Affiniti 30 aumentan el rendimiento y la eficacia del flujo de trabajo para obtener resultados fiables. Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional en la representación de volúmenes 3D e información para el diagnóstico de anomalías y la identificación de estructuras fetales.
Las funciones de generación de haces de precisión, preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y herramientas de automatización y eficiencia de Affiniti 30 aumentan el rendimiento y la eficacia del flujo de trabajo para obtener resultados fiables. Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional en la representación de volúmenes 3D e información para el diagnóstico de anomalías y la identificación de estructuras fetales.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Comodidad y competencia van de la mano
Comodidad y competencia van de la mano
Philips se ha basado en los comentarios de los clientes a la hora de diseñar Affiniti 30. Comprendemos los retos que suponen las exploraciones diarias: la falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles al diseñar el sistema Affiniti 30.
Comodidad y competencia van de la mano
Philips se ha basado en los comentarios de los clientes a la hora de diseñar Affiniti 30. Comprendemos los retos que suponen las exploraciones diarias: la falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles al diseñar el sistema Affiniti 30.
Comodidad y competencia van de la mano
Philips se ha basado en los comentarios de los clientes a la hora de diseñar Affiniti 30. Comprendemos los retos que suponen las exploraciones diarias: la falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles al diseñar el sistema Affiniti 30.
Philips se ha basado en los comentarios de los clientes a la hora de diseñar Affiniti 30. Comprendemos los retos que suponen las exploraciones diarias: la falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles al diseñar el sistema Affiniti 30.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Una inversión inteligente
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 30 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con un diseño modular que mejora la fiabilidad y acelera la reparación. Asimismo, gracias a la supervisión de los servicios remotos* de Philips, los problemas se corregirán a través de una conexión de Internet estándar, lo que reducirá la necesidad de llamadas al servicio técnico 3) Acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 30 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con un diseño modular que mejora la fiabilidad y acelera la reparación. Asimismo, gracias a la supervisión de los servicios remotos* de Philips, los problemas se corregirán a través de una conexión de Internet estándar, lo que reducirá la necesidad de llamadas al servicio técnico 3) Acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 30 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con un diseño modular que mejora la fiabilidad y acelera la reparación. Asimismo, gracias a la supervisión de los servicios remotos* de Philips, los problemas se corregirán a través de una conexión de Internet estándar, lo que reducirá la necesidad de llamadas al servicio técnico 3) Acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 30 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con un diseño modular que mejora la fiabilidad y acelera la reparación. Asimismo, gracias a la supervisión de los servicios remotos* de Philips, los problemas se corregirán a través de una conexión de Internet estándar, lo que reducirá la necesidad de llamadas al servicio técnico 3) Acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Servicios
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, a la variabilidad de las competencias necesarias y a la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: Obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos RightFit, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, a la variabilidad de las competencias necesarias y a la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: Obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos RightFit, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
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La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, a la variabilidad de las competencias necesarias y a la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: Obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos RightFit, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, a la variabilidad de las competencias necesarias y a la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: Obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos RightFit, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Formación
Formación
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Formación
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Formación
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Diseño equilibrado
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Siempre hace lo posible por proporcionar la mejor atención a sus pacientes, pero el tiempo y los recursos disminuyen, y el volumen de pacientes aumenta. Para equilibrar estas numerosas exigencias, necesita obtener los datos de diagnóstico con rapidez, además de funciones avanzadas en un sistema ergonómico fácil de usar y diseñado para soportar las exigencias diarias de un número de pacientes elevado.
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
Flow Viewer de Philips, una mejora de la visualización de las imágenes en color de arquitectura vascular y cardiaca fetal, proporciona una renderización similar al 3D de los datos de imágenes de flujo para visualizar mejor la arquitectura vascular y cardiaca y realzar el aspecto estético de todos los modos de imagen en color. Disponible en todos los modos de imágenes en color (CFM, CPA, cPad, MFI, MFI HD).
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Innovación, eficacia y calidad de imagen
Con el sistema Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Con el sistema Affiniti 30 de Philips, el flujo de trabajo se perfecciona, ya que permite realizar exploraciones rápidas y eficientes todos los días, e incorpora las innovaciones que convierten a nuestros sistemas de ultrasonidos en la opción elegida por quienes exigen imágenes de calidad y aplicaciones clínicas de eficacia demostrada.
Auto Scan de última generación
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Auto Scan de última generación
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
La función Next Gen Auto Scan de Philips mejora la uniformidad de la imagen al ajustar el brillo en cada píxel, lo que reduce los ajustes de usuario y facilita el uso del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54% gracias a la optimización píxel a píxel en tiempo real.
Rendimiento real
Rendimiento real
Las funciones de generación de haces de precisión, preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y herramientas de automatización y eficiencia de Affiniti 30 aumentan el rendimiento y la eficacia del flujo de trabajo para obtener resultados fiables. Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional en la representación de volúmenes 3D e información para el diagnóstico de anomalías y la identificación de estructuras fetales.
Rendimiento real
Las funciones de generación de haces de precisión, preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y herramientas de automatización y eficiencia de Affiniti 30 aumentan el rendimiento y la eficacia del flujo de trabajo para obtener resultados fiables. Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional en la representación de volúmenes 3D e información para el diagnóstico de anomalías y la identificación de estructuras fetales.
Rendimiento real
Las funciones de generación de haces de precisión, preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y herramientas de automatización y eficiencia de Affiniti 30 aumentan el rendimiento y la eficacia del flujo de trabajo para obtener resultados fiables. Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional en la representación de volúmenes 3D e información para el diagnóstico de anomalías y la identificación de estructuras fetales.
Las funciones de generación de haces de precisión, preconfiguraciones específicas de tejidos (TSP) y herramientas de automatización y eficiencia de Affiniti 30 aumentan el rendimiento y la eficacia del flujo de trabajo para obtener resultados fiables. Affiniti 30 ofrece un rendimiento excepcional en la representación de volúmenes 3D e información para el diagnóstico de anomalías y la identificación de estructuras fetales.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñado para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras con las que se topan los métodos convencionales a la hora de detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Comodidad y competencia van de la mano
Comodidad y competencia van de la mano
Philips se ha basado en los comentarios de los clientes a la hora de diseñar Affiniti 30. Comprendemos los retos que suponen las exploraciones diarias: la falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles al diseñar el sistema Affiniti 30.
Comodidad y competencia van de la mano
Philips se ha basado en los comentarios de los clientes a la hora de diseñar Affiniti 30. Comprendemos los retos que suponen las exploraciones diarias: la falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles al diseñar el sistema Affiniti 30.
Comodidad y competencia van de la mano
Philips se ha basado en los comentarios de los clientes a la hora de diseñar Affiniti 30. Comprendemos los retos que suponen las exploraciones diarias: la falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles al diseñar el sistema Affiniti 30.
Philips se ha basado en los comentarios de los clientes a la hora de diseñar Affiniti 30. Comprendemos los retos que suponen las exploraciones diarias: la falta de espacio, el gran número de pacientes (incluidos los técnicamente difíciles) y las limitaciones de tiempo son una realidad. Para ayudarle a aliviar la carga de trabajo, hemos cuidado al máximo todos los detalles al diseñar el sistema Affiniti 30.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Collaboration Live
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Amplíe la capacidad de su equipo sin aumentar su tamaño. Collaboration Live es una plataforma que facilita la comunicación entre un sistema de ultrasonidos compatible y un usuario remoto. Gracias a la comunicación simultánea multiusuario, hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos, así como acceder a diversos recursos clínicos de forma remota.
Una inversión inteligente
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 30 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con un diseño modular que mejora la fiabilidad y acelera la reparación. Asimismo, gracias a la supervisión de los servicios remotos* de Philips, los problemas se corregirán a través de una conexión de Internet estándar, lo que reducirá la necesidad de llamadas al servicio técnico 3) Acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 30 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con un diseño modular que mejora la fiabilidad y acelera la reparación. Asimismo, gracias a la supervisión de los servicios remotos* de Philips, los problemas se corregirán a través de una conexión de Internet estándar, lo que reducirá la necesidad de llamadas al servicio técnico 3) Acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Una inversión inteligente
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 30 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con un diseño modular que mejora la fiabilidad y acelera la reparación. Asimismo, gracias a la supervisión de los servicios remotos* de Philips, los problemas se corregirán a través de una conexión de Internet estándar, lo que reducirá la necesidad de llamadas al servicio técnico 3) Acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
El coste total de propiedad del equipo Affiniti 30 es muy reducido, lo que lo convierte en una inversión inteligente. Para mejorar el tiempo de uso, cuenta con un diseño modular que mejora la fiabilidad y acelera la reparación. Asimismo, gracias a la supervisión de los servicios remotos* de Philips, los problemas se corregirán a través de una conexión de Internet estándar, lo que reducirá la necesidad de llamadas al servicio técnico 3) Acceso a nuestra reconocida organización de servicio técnico.
Servicios
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, a la variabilidad de las competencias necesarias y a la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: Obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos RightFit, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, a la variabilidad de las competencias necesarias y a la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: Obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos RightFit, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Servicios
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, a la variabilidad de las competencias necesarias y a la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: Obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos RightFit, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y los nuevos entornos de atención ponen de relieve los retos relacionados con el personal, a la variabilidad de las competencias necesarias y a la estandarización de la calidad. Aquí es donde nuestros servicios y soluciones pueden ayudarle: Obtenga un servicio adaptado a sus necesidades con nuestros contratos RightFit, que ofrecen educación y formación clínica y técnica para mantener al día sus conocimientos, maximizar su inversión en equipos con Technology Maximizer y ampliar su equipo sin expandirlo con Collaboration Live.
Formación
Formación
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Formación
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
Formación
Nuestros completos programas de formación están diseñados para impulsar la excelencia clínica, aumentar el uso de las funciones avanzadas del sistema, infundir confianza al médico en la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el desarrollo profesional y el trabajo en equipo y, en última instancia, ofrecer una experiencia excepcional al paciente.
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