Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.