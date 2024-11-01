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Visions PV .014P RX

Catéter digital por ultrasonidos intravasculares

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El catéter digital por ultrasonidos intravasculares Visions PV .014P RX tiene un eje un 55% más rígido que los catéteres digitales por ultrasonidos intravasculares Eagle Eye Platinum y PV .014P para facilitar una mayor capacidad de presión a la vez que se conserva el nivel equivalente de seguimiento¹. Los ultrasonidos intravasculares ofrecen una evaluación detallada y precisa del tamaño de la luz y del vaso, de la morfología de la placa y de los marcadores anatómicos clave.

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Características
Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades
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Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades

Las imágenes por ultrasonidos intravasculares ayudan a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirven para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilitan el diagnóstico de enfermedades.

Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades

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Ayuda en las decisiones de intervención
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Los ultrasonidos intravasculares no solo proporcionan imágenes diagnósticas en tiempo real de arteriopatía periférica, sino que también pueden guiar a los profesionales clínicos hacia la técnica de angioplastia correcta para las necesidades particulares del paciente, además de evaluar la efectividad de las intervenciones y facilitar la administración del dispositivo endovascular. La modalidad de adquisición de imágenes, por su parte, también ayuda a los profesionales clínicos a decidir el tamaño del dispositivo necesario de cara a lograr unos resultados óptimos para el paciente.

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Los ultrasonidos intravasculares no solo proporcionan imágenes diagnósticas en tiempo real de arteriopatía periférica, sino que también pueden guiar a los profesionales clínicos hacia la técnica de angioplastia correcta para las necesidades particulares del paciente, además de evaluar la efectividad de las intervenciones y facilitar la administración del dispositivo endovascular. La modalidad de adquisición de imágenes, por su parte, también ayuda a los profesionales clínicos a decidir el tamaño del dispositivo necesario de cara a lograr unos resultados óptimos para el paciente.

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Ayudan a confirmar los resultados del tratamiento
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Las imágenes por ultrasonidos intravasculares ayudan a confirmar los resultados del tratamiento, incluida la completitud del tratamiento, la aposición y expansión de la colocación de la endoprótesis vascular, y si el paciente precisa un goteo trombolítico o no. Las imágenes de ChromaFlo, por ejemplo, se pueden usar para demostrar la aposición de la endoprótesis vascular al representar la ausencia de flujo.

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Evaluación de lesiones en tiempo real en el laboratorio de cateterismo
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Las imágenes VH IVUS proporcionan un mapa tisular de la composición de la placa en colores con mediciones automáticas de la luz y de los vasos. La tecnología VH IVUS emplea avanzadas técnicas de análisis espectral patentadas para clasificar la placa en 4 tipos de tejidos con una precisión del 93-97 %*².

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Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo
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Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.

Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo

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  • Ayuda en las decisiones de intervención
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Ayuda en las decisiones de intervención
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Ayudan a confirmar los resultados del tratamiento
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Evaluación de la aposición de las endoprótesis vasculares con ChromaFlo
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Especificaciones

Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Catéter guía mínimo
  • 5 F (DI ≥ 0,056”)
Cable guía máximo
  • 0,014"
Diámetro máximo para adquisición de imágenes
  • 20 mm
Longitud útil
  • 150 cm
Frecuencia
  • 20 MHz
Especificaciones técnicas
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Catéter guía mínimo
  • 5 F (DI ≥ 0,056”)
Cable guía máximo
  • 0,014"
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Longitud útil
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Frecuencia
  • 20 MHz
  • 1. Datos de archivo
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • * La seguridad y la eficacia de VH IVUS para su uso en la caracterización de lesiones vasculares y de tipos de tejido aún no se ha establecido
  • La disponibilidad de productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.

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