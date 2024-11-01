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Reconnaissance PV .018 OTW

Catéter digital por ultrasonidos intravasculares

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El catéter digital por ultrasonidos intravasculares Reconnaissance PV .018 OTW es el único catéter OTW de 0,018" del mercado. Este catéter permite a los médicos ver con claridad y tratar de forma óptima gracias a las mejoras de punta a extremo. Sus características clave, como la punta cónica, el eje robusto, la plataforma sobre el cable y una mayor longitud útil, permiten una capacidad de administración excepcional, un flujo de trabajo mejorado y una mayor durabilidad de la imagen.

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Características
Los IVUS ayudan a evaluar las enfermedades
Los IVUS ayudan a evaluar las enfermedades

Los IVUS ayudan a evaluar las enfermedades

Las imágenes por ultrasonidos intravasculares ayudan a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirven para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilitan el diagnóstico de enfermedades.

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Las imágenes por ultrasonidos intravasculares ayudan a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirven para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilitan el diagnóstico de enfermedades.

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Ayuda en las decisiones de intervención
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Los ultrasonidos intravasculares no solo proporcionan imágenes diagnósticas en tiempo real de arteriopatía periférica, sino que también pueden guiar a los médicos hacia la técnica de angioplastia correcta para las necesidades particulares del paciente, además de evaluar la efectividad de las intervenciones y facilitar la administración del dispositivo endovascular. La modalidad de adquisición de imágenes, por su parte, también ayuda a los médicos a decidir el tamaño del dispositivo necesario de cara a lograr unos resultados óptimos para el paciente.

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Los ultrasonidos intravasculares no solo proporcionan imágenes diagnósticas en tiempo real de arteriopatía periférica, sino que también pueden guiar a los médicos hacia la técnica de angioplastia correcta para las necesidades particulares del paciente, además de evaluar la efectividad de las intervenciones y facilitar la administración del dispositivo endovascular. La modalidad de adquisición de imágenes, por su parte, también ayuda a los médicos a decidir el tamaño del dispositivo necesario de cara a lograr unos resultados óptimos para el paciente.

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Los ultrasonidos intravasculares no solo proporcionan imágenes diagnósticas en tiempo real de arteriopatía periférica, sino que también pueden guiar a los médicos hacia la técnica de angioplastia correcta para las necesidades particulares del paciente, además de evaluar la efectividad de las intervenciones y facilitar la administración del dispositivo endovascular. La modalidad de adquisición de imágenes, por su parte, también ayuda a los médicos a decidir el tamaño del dispositivo necesario de cara a lograr unos resultados óptimos para el paciente.
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Confirme los resultados del tratamiento
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Las imágenes por ultrasonidos intravasculares ayudan a confirmar los resultados del tratamiento, incluida la completitud del tratamiento, la aposición y expansión de la colocación de la endoprótesis vascular, y si el paciente precisa un goteo trombolítico o no. Las imágenes de ChromaFlo, por ejemplo, se pueden usar para demostrar la aposición de la endoprótesis vascular al representar la ausencia de flujo.

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Evaluación de la aposición del stent
Evaluación de la aposición del stent

Evaluación de la aposición del stent

ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.

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ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.

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Especificaciones

Reconnaissance PV .018 OTW
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Catéter guía mínimo
  • 5 F
Diámetro máximo para adquisición de imágenes
  • 20 mm
Frecuencia
  • 0,071"
Frecuencia
  • 20 MHz
Cable guía máximo
  • 0,018"
Longitud útil
  • 150 cm
Reconnaissance PV .018 OTW
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Catéter guía mínimo
  • 5 F
Diámetro máximo para adquisición de imágenes
  • 20 mm
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Reconnaissance PV .018 OTW
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Catéter guía mínimo
  • 5 F
Diámetro máximo para adquisición de imágenes
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  • 0,071"
Frecuencia
  • 20 MHz
Cable guía máximo
  • 0,018"
Longitud útil
  • 150 cm
  • *No se ha podido establecer la seguridad ni la eficacia de VH IVUS para su uso en la caracterización de lesiones vasculares y tipos de tejidos.
  • 1. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120.
  • La disponibilidad de productos está sujeta a autorización normativa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para comprobar la disponibilidad en su país.

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