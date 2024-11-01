Evaluación de la aposición del stent

ChromaFlo resalta el flujo sanguíneo de color rojo para evaluar fácilmente la aposición de la endoprótesis, el tamaño de la luz y otros muchos factores. Es idóneo para los vasos periféricos y coronarios, incluida la arteria principal izquierda, las bifurcaciones, la arteria femoral superficial y la arteria ilíaca. Está diseñado para que el tamaño de la luz y la aposición de la endoprótesis se puedan reconocer al instante y ayuda a identificar ramificaciones, disecciones y placa en las bifurcaciones.