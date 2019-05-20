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IntelliSpace Critical Care and Anesthesia

Sistema de gestión de datos de pacientes

ICCA transforma los cuidados intensivos mediante documentación completa y estructurada como ayuda avanzada a la toma de decisiones clínicas. Consolida los datos de pacientes críticos en una única hoja de trabajo intuitiva, desde las notas de admisión hasta los resultados en tiempo real de los signos vitales y de laboratorio. Esta integración permite un acceso rápido a datos de paciente exhaustivos. Las herramientas integradas de ayuda a la toma de decisiones clínicas contribuyen a identificar posibles sucesos adversos y a tomar decisiones fundamentadas, todo ello en beneficio de la calidad asistencial y de la seguridad.

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Características
ICCA para cuidados intensivos
ICCA para cuidados intensivos

ICCA para cuidados intensivos

IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convierte los datos clínicos en información precisa para una documentación clínica estandarizada. La interoperabilidad de ICCA con otros sistemas de documentación hospitalaria permite controlar la documentación de UCI. El software ICCA ofrece: ayuda a la toma de decisiones clínicas, análisis de datos y generación de informes, atención basada en la evidencia, identificación de sucesos farmacológicos adversos, gestión integrada de órdenes y acceso flexible para los profesionales sanitarios.

ICCA para cuidados intensivos

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IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convierte los datos clínicos en información precisa para una documentación clínica estandarizada. La interoperabilidad de ICCA con otros sistemas de documentación hospitalaria permite controlar la documentación de UCI. El software ICCA ofrece: ayuda a la toma de decisiones clínicas, análisis de datos y generación de informes, atención basada en la evidencia, identificación de sucesos farmacológicos adversos, gestión integrada de órdenes y acceso flexible para los profesionales sanitarios.

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IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convierte los datos clínicos en información precisa para una documentación clínica estandarizada. La interoperabilidad de ICCA con otros sistemas de documentación hospitalaria permite controlar la documentación de UCI. El software ICCA ofrece: ayuda a la toma de decisiones clínicas, análisis de datos y generación de informes, atención basada en la evidencia, identificación de sucesos farmacológicos adversos, gestión integrada de órdenes y acceso flexible para los profesionales sanitarios.
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IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convierte los datos clínicos en información precisa para una documentación clínica estandarizada. La interoperabilidad de ICCA con otros sistemas de documentación hospitalaria permite controlar la documentación de UCI. El software ICCA ofrece: ayuda a la toma de decisiones clínicas, análisis de datos y generación de informes, atención basada en la evidencia, identificación de sucesos farmacológicos adversos, gestión integrada de órdenes y acceso flexible para los profesionales sanitarios.
ICCA para cuidados perioperatorios
ICCA para cuidados perioperatorios

ICCA para cuidados perioperatorios

En entornos dinámicos como la anestesia perioperatoria, es fundamental mantener un equilibro adecuado ya que el estado del paciente puede cambiar repentinamente. Los anestesistas deben centrar toda su atención en el paciente a la vez que documentan detalladamente los cuidados perioperatorios. ICCA da respuesta a este problema mediante la gráfica diaria con datos completos durante todo el proceso perioperatorio.

ICCA para cuidados perioperatorios

ICCA para cuidados perioperatorios
En entornos dinámicos como la anestesia perioperatoria, es fundamental mantener un equilibro adecuado ya que el estado del paciente puede cambiar repentinamente. Los anestesistas deben centrar toda su atención en el paciente a la vez que documentan detalladamente los cuidados perioperatorios. ICCA da respuesta a este problema mediante la gráfica diaria con datos completos durante todo el proceso perioperatorio.

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En entornos dinámicos como la anestesia perioperatoria, es fundamental mantener un equilibro adecuado ya que el estado del paciente puede cambiar repentinamente. Los anestesistas deben centrar toda su atención en el paciente a la vez que documentan detalladamente los cuidados perioperatorios. ICCA da respuesta a este problema mediante la gráfica diaria con datos completos durante todo el proceso perioperatorio.
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ICCA para cuidados perioperatorios
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En entornos dinámicos como la anestesia perioperatoria, es fundamental mantener un equilibro adecuado ya que el estado del paciente puede cambiar repentinamente. Los anestesistas deben centrar toda su atención en el paciente a la vez que documentan detalladamente los cuidados perioperatorios. ICCA da respuesta a este problema mediante la gráfica diaria con datos completos durante todo el proceso perioperatorio.
Mejora la coordinación asistencial

Mejora la coordinación asistencial

ICCA integra a la perfección los datos* de paciente procedentes de monitores de cabecera, bombas de infusión, respiradores, laboratorio, etc., y optimiza su visualización en los entornos de cuidados intensivos. Esto permite a los profesionales tomar decisiones clínicas fundamentadas a tiempo y con mayor coordinación.

Mejora la coordinación asistencial

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Mejora la coordinación asistencial

ICCA integra a la perfección los datos* de paciente procedentes de monitores de cabecera, bombas de infusión, respiradores, laboratorio, etc., y optimiza su visualización en los entornos de cuidados intensivos. Esto permite a los profesionales tomar decisiones clínicas fundamentadas a tiempo y con mayor coordinación.
Acceso a la información en cualquier momento y lugar

Vista general panorámica y cronológica del paciente

El núcleo de IntelliSpace Cardiovascular es el espacio de trabajo que da acceso a información e imágenes cardiovasculares relevantes prácticamente desde cualquier lugar. Este espacio de trabajo incluye la herramienta integrada Cardiology Timeline, que ofrece información cronológica, panorámica y gráfica de los cuidados cardiovasculares continuos prestados al paciente. Cardiology Timeline también funciona como plataforma de acceso a registros clínicos detallados. IntelliSpace Cardiovascular está especialmente pensado para ayudar al profesional sanitario a optimizar el flujo de trabajo clínico y el rendimiento operativo en todas las fases de la atención cardiovascular.

Vista general panorámica y cronológica del paciente

El núcleo de IntelliSpace Cardiovascular es el espacio de trabajo que da acceso a información e imágenes cardiovasculares relevantes prácticamente desde cualquier lugar. Este espacio de trabajo incluye la herramienta integrada Cardiology Timeline, que ofrece información cronológica, panorámica y gráfica de los cuidados cardiovasculares continuos prestados al paciente. Cardiology Timeline también funciona como plataforma de acceso a registros clínicos detallados. IntelliSpace Cardiovascular está especialmente pensado para ayudar al profesional sanitario a optimizar el flujo de trabajo clínico y el rendimiento operativo en todas las fases de la atención cardiovascular.

Vista general panorámica y cronológica del paciente

El núcleo de IntelliSpace Cardiovascular es el espacio de trabajo que da acceso a información e imágenes cardiovasculares relevantes prácticamente desde cualquier lugar. Este espacio de trabajo incluye la herramienta integrada Cardiology Timeline, que ofrece información cronológica, panorámica y gráfica de los cuidados cardiovasculares continuos prestados al paciente. Cardiology Timeline también funciona como plataforma de acceso a registros clínicos detallados. IntelliSpace Cardiovascular está especialmente pensado para ayudar al profesional sanitario a optimizar el flujo de trabajo clínico y el rendimiento operativo en todas las fases de la atención cardiovascular.
Herramientas de documentación configurables

Herramientas de documentación configurables

 ICCA ofrece herramientas para una documentación estructurada, junto con paquetes de ayuda a la toma de decisiones para enfermedades como la sepsis, la diabetes o la neumonía asociada al respirador (NAV). Garantiza el cumplimiento de normas y de buenas prácticas gracias a los avisos en tiempo real adaptados a los protocolos de su hospital.

Herramientas de documentación configurables

 ICCA ofrece herramientas para una documentación estructurada, junto con paquetes de ayuda a la toma de decisiones para enfermedades como la sepsis, la diabetes o la neumonía asociada al respirador (NAV). Garantiza el cumplimiento de normas y de buenas prácticas gracias a los avisos en tiempo real adaptados a los protocolos de su hospital.

Herramientas de documentación configurables

 ICCA ofrece herramientas para una documentación estructurada, junto con paquetes de ayuda a la toma de decisiones para enfermedades como la sepsis, la diabetes o la neumonía asociada al respirador (NAV). Garantiza el cumplimiento de normas y de buenas prácticas gracias a los avisos en tiempo real adaptados a los protocolos de su hospital.
Funciones para la elaboración de informes completos

Funciones para la elaboración de informes completos

 El paquete de herramientas integradas DAR (análisis de datos e informes) facilita la gestión de fármacos, la documentación de procedimientos y la revisión retrospectiva de episodios asistenciales, lo que mejora la evaluación transversal, el cumplimiento de protocolos y la investigación clínica.

Funciones para la elaboración de informes completos

 El paquete de herramientas integradas DAR (análisis de datos e informes) facilita la gestión de fármacos, la documentación de procedimientos y la revisión retrospectiva de episodios asistenciales, lo que mejora la evaluación transversal, el cumplimiento de protocolos y la investigación clínica.

Funciones para la elaboración de informes completos

 El paquete de herramientas integradas DAR (análisis de datos e informes) facilita la gestión de fármacos, la documentación de procedimientos y la revisión retrospectiva de episodios asistenciales, lo que mejora la evaluación transversal, el cumplimiento de protocolos y la investigación clínica.
Seguridad e interoperabilidad

Seguridad e interoperabilidad

ICCA subraya nuestro compromiso con la seguridad del paciente y de los datos mediante el cumplimiento de normas internacionales, incluido el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios. Su diseño modular asegura la interoperabilidad y la adaptación a las necesidades clínicas de su hospital.

Seguridad e interoperabilidad

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Seguridad e interoperabilidad

ICCA subraya nuestro compromiso con la seguridad del paciente y de los datos mediante el cumplimiento de normas internacionales, incluido el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios. Su diseño modular asegura la interoperabilidad y la adaptación a las necesidades clínicas de su hospital.
Acceso configurable basado en roles

Acceso configurable basado en roles

ICCA permite el acceso basado en roles y puede configurarse según las necesidades del hospital, lo que mejora el acceso a los datos y el seguimiento en cuidados intensivos. La combinación de estas funciones no solo optimiza la eficiencia del flujo de trabajo, sino que también permite desarrollar soluciones clínicas específicas que mejoran la toma de decisiones, el cumplimiento y, finalmente, los resultados del paciente.

Acceso configurable basado en roles

ICCA permite el acceso basado en roles y puede configurarse según las necesidades del hospital, lo que mejora el acceso a los datos y el seguimiento en cuidados intensivos. La combinación de estas funciones no solo optimiza la eficiencia del flujo de trabajo, sino que también permite desarrollar soluciones clínicas específicas que mejoran la toma de decisiones, el cumplimiento y, finalmente, los resultados del paciente.

Acceso configurable basado en roles

ICCA permite el acceso basado en roles y puede configurarse según las necesidades del hospital, lo que mejora el acceso a los datos y el seguimiento en cuidados intensivos. La combinación de estas funciones no solo optimiza la eficiencia del flujo de trabajo, sino que también permite desarrollar soluciones clínicas específicas que mejoran la toma de decisiones, el cumplimiento y, finalmente, los resultados del paciente.
  • ICCA para cuidados intensivos
  • ICCA para cuidados perioperatorios
  • Mejora la coordinación asistencial
  • Acceso a la información en cualquier momento y lugar
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ICCA para cuidados intensivos
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ICCA para cuidados perioperatorios
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En entornos dinámicos como la anestesia perioperatoria, es fundamental mantener un equilibro adecuado ya que el estado del paciente puede cambiar repentinamente. Los anestesistas deben centrar toda su atención en el paciente a la vez que documentan detalladamente los cuidados perioperatorios. ICCA da respuesta a este problema mediante la gráfica diaria con datos completos durante todo el proceso perioperatorio.

ICCA para cuidados perioperatorios

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Mejora la coordinación asistencial

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Mejora la coordinación asistencial

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El núcleo de IntelliSpace Cardiovascular es el espacio de trabajo que da acceso a información e imágenes cardiovasculares relevantes prácticamente desde cualquier lugar. Este espacio de trabajo incluye la herramienta integrada Cardiology Timeline, que ofrece información cronológica, panorámica y gráfica de los cuidados cardiovasculares continuos prestados al paciente. Cardiology Timeline también funciona como plataforma de acceso a registros clínicos detallados. IntelliSpace Cardiovascular está especialmente pensado para ayudar al profesional sanitario a optimizar el flujo de trabajo clínico y el rendimiento operativo en todas las fases de la atención cardiovascular.

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Funciones para la elaboración de informes completos

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 El paquete de herramientas integradas DAR (análisis de datos e informes) facilita la gestión de fármacos, la documentación de procedimientos y la revisión retrospectiva de episodios asistenciales, lo que mejora la evaluación transversal, el cumplimiento de protocolos y la investigación clínica.

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 El paquete de herramientas integradas DAR (análisis de datos e informes) facilita la gestión de fármacos, la documentación de procedimientos y la revisión retrospectiva de episodios asistenciales, lo que mejora la evaluación transversal, el cumplimiento de protocolos y la investigación clínica.

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Seguridad e interoperabilidad

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ICCA subraya nuestro compromiso con la seguridad del paciente y de los datos mediante el cumplimiento de normas internacionales, incluido el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios. Su diseño modular asegura la interoperabilidad y la adaptación a las necesidades clínicas de su hospital.

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Acceso configurable basado en roles

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ICCA permite el acceso basado en roles y puede configurarse según las necesidades del hospital, lo que mejora el acceso a los datos y el seguimiento en cuidados intensivos. La combinación de estas funciones no solo optimiza la eficiencia del flujo de trabajo, sino que también permite desarrollar soluciones clínicas específicas que mejoran la toma de decisiones, el cumplimiento y, finalmente, los resultados del paciente.

Acceso configurable basado en roles

ICCA permite el acceso basado en roles y puede configurarse según las necesidades del hospital, lo que mejora el acceso a los datos y el seguimiento en cuidados intensivos. La combinación de estas funciones no solo optimiza la eficiencia del flujo de trabajo, sino que también permite desarrollar soluciones clínicas específicas que mejoran la toma de decisiones, el cumplimiento y, finalmente, los resultados del paciente.

Acceso configurable basado en roles

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Los clientes hablan de las ventajas de documentación clínica de ICCA.

Información procesable: cuando y donde se necesita. 

 

IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA) es una herramienta avanzada de ayuda a la toma de decisiones clínicas y, además, una solución de documentación diseñada para administrar unos cuidados sanitarios de calidad.

 

Dedique un momento a ver este vídeo de clientes que utilizan ICCA.

Características principales y ventajas de ICCA:

Testimonios de usuarios:

"Philips es un gran socio para nosotros. Estamos muy contentos con el modo en el que se tratan los distintos asuntos y encantados con el sistema ICCA. Se mejora todo el proceso de atención sanitaria. Es una gran innovación y me complace saber que estamos utilizando tecnología del siglo XXI. Se lo recomendaríamos a cualquiera". 

 

Dr. Nayyar Naqvi, Especialista en Cardiología, Royal Albert Edward Infirmary, Wrightington Wigan and Leigh NHS Foundation Trust, Reino Unido

Ver casos de estudio

"Con el sistema ICCA, podemos trasladar a los pacientes con más rapidez. Los formularios para la anestesia se rellenan en ICCA en la consulta de anestesia y los profesionales sanitarios tienen acceso inmediato a todos los datos del paciente en el quirófano, lo que les permite prepararse para cualquier problema, como por ejemplo, problemas en las vías respiratorias".

 


Dr. Klaus Schulz, Jefe del Departamento de Anestesia, Asklepios Paulinen Klinik Hospital, Alemania

Ver casos de estudio

IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia proporciona documentación para cuidados críticos y ayuda a la toma de decisiones clínicas.

ICCA para cuidados críticos

 

En el entorno de los cuidados críticos se genera una gran cantidad de valiosos datos. Sin embargo, resulta muy tedioso y se necesita mucho tiempo para integrarlos y analizarlos, y el tiempo es crucial. IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA) transforma los datos clínicos en información procesable, proporciona documentación clínica estandarizada, funciona con otros sistemas de documentación hospitalaria y le brinda el control sobre la documentación de los cuidados críticos.

 

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Atención mejorada para pacientes críticos

"Puede ver una descripción general del estado del paciente en una página, una vista de 24 horas o la información desglosada por horas, además, es fácil encontrar los documentos. Hay menos papeleo y más tiempo para atender a los pacientes".

 

Petro Bekker, Responsable Clínico, Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust, Reino Unido

Anestesiólogo utilizando el sistema de información clínica ICCA durante una intervención quirúrgica.

ICCA para anestesia

 

En la actualidad, los pacientes a los que se les administra anestesia tienen necesidades específicas, durante la cirugía y después de ella, y usted necesita información detallada en cada etapa del procedimiento para cubrir dichas necesidades. Desde rellenar la información preoperatoria del paciente, pasando por la presentación de información procesable durante las intervenciones, hasta la generación de registros exhaustivos de anestesia tras la intervención, ICCA es una solución perioperatoria que proporciona una gestión de datos de alta calidad que le permite emplear su tiempo de forma adecuada concentrándose en lo más importante.

 

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Una solución para los retos clínicos en anestesia

Más para los pacientes en cuidados críticos  

 

Proporcionar una asistencia de calidad a los pacientes en cuidados críticos con una plantilla y recursos económicos limitados requiere nuevos enfoques y tener en mente la complejidad de los entornos sanitarios de hoy en día.

 

Visite el centro especializado en cuidados críticos

Transparencia y Mejora de Procesos en Anestesia (en inglés)

 

IntelliSpace Critical Care and Anesthesia - Historias de Éxito 2012 (en inglés)

El sistema electrónico mejora la continuidad de la atención en Wigan (en inglés)

Documentación

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  • * La integración de datos requiere de una plataforma de adquisición de datos, como Philips Patient Information Center iX (PIC iX) y/o *Philips Capsule Medical Device Information Platform (MDIP).

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