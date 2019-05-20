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ICCA transforma los cuidados intensivos mediante documentación completa y estructurada como ayuda avanzada a la toma de decisiones clínicas. Consolida los datos de pacientes críticos en una única hoja de trabajo intuitiva, desde las notas de admisión hasta los resultados en tiempo real de los signos vitales y de laboratorio. Esta integración permite un acceso rápido a datos de paciente exhaustivos. Las herramientas integradas de ayuda a la toma de decisiones clínicas contribuyen a identificar posibles sucesos adversos y a tomar decisiones fundamentadas, todo ello en beneficio de la calidad asistencial y de la seguridad.
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ICCA para cuidados intensivos
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ICCA para cuidados intensivos
ICCA para cuidados intensivos
ICCA para cuidados perioperatorios
ICCA para cuidados perioperatorios
ICCA para cuidados perioperatorios
ICCA para cuidados perioperatorios
Mejora la coordinación asistencial
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Vista general panorámica y cronológica del paciente
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Herramientas de documentación configurables
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Funciones para la elaboración de informes completos
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Seguridad e interoperabilidad
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Acceso configurable basado en roles
Acceso configurable basado en roles
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ICCA para cuidados intensivos
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ICCA para cuidados perioperatorios
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Mejora la coordinación asistencial
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Vista general panorámica y cronológica del paciente
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Herramientas de documentación configurables
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Funciones para la elaboración de informes completos
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Seguridad e interoperabilidad
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Acceso configurable basado en roles
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IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA) es una herramienta avanzada de ayuda a la toma de decisiones clínicas y, además, una solución de documentación diseñada para administrar unos cuidados sanitarios de calidad. Dedique un momento a ver este vídeo de clientes que utilizan ICCA.
IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA) es una herramienta avanzada de ayuda a la toma de decisiones clínicas y, además, una solución de documentación diseñada para administrar unos cuidados sanitarios de calidad.
Dedique un momento a ver este vídeo de clientes que utilizan ICCA.
Dr. Nayyar Naqvi, Especialista en Cardiología, Royal Albert Edward Infirmary, Wrightington Wigan and Leigh NHS Foundation Trust, Reino Unido
Dr. Nayyar Naqvi, Especialista en Cardiología, Royal Albert Edward Infirmary, Wrightington Wigan and Leigh NHS Foundation Trust, Reino Unido
Dr. Klaus Schulz, Jefe del Departamento de Anestesia, Asklepios Paulinen Klinik Hospital, Alemania
En el entorno de los cuidados críticos se genera una gran cantidad de valiosos datos. Sin embargo, resulta muy tedioso y se necesita mucho tiempo para integrarlos y analizarlos, y el tiempo es crucial. IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA) transforma los datos clínicos en información procesable, proporciona documentación clínica estandarizada, funciona con otros sistemas de documentación hospitalaria y le brinda el control sobre la documentación de los cuidados críticos.
En el entorno de los cuidados críticos se genera una gran cantidad de valiosos datos. Sin embargo, resulta muy tedioso y se necesita mucho tiempo para integrarlos y analizarlos, y el tiempo es crucial. IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA) transforma los datos clínicos en información procesable, proporciona documentación clínica estandarizada, funciona con otros sistemas de documentación hospitalaria y le brinda el control sobre la documentación de los cuidados críticos.
"Puede ver una descripción general del estado del paciente en una página, una vista de 24 horas o la información desglosada por horas, además, es fácil encontrar los documentos. Hay menos papeleo y más tiempo para atender a los pacientes".
Petro Bekker, Responsable Clínico, Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust, Reino Unido
En la actualidad, los pacientes a los que se les administra anestesia tienen necesidades específicas, durante la cirugía y después de ella, y usted necesita información detallada en cada etapa del procedimiento para cubrir dichas necesidades. Desde rellenar la información preoperatoria del paciente, pasando por la presentación de información procesable durante las intervenciones, hasta la generación de registros exhaustivos de anestesia tras la intervención, ICCA es una solución perioperatoria que proporciona una gestión de datos de alta calidad que le permite emplear su tiempo de forma adecuada concentrándose en lo más importante.
En la actualidad, los pacientes a los que se les administra anestesia tienen necesidades específicas, durante la cirugía y después de ella, y usted necesita información detallada en cada etapa del procedimiento para cubrir dichas necesidades. Desde rellenar la información preoperatoria del paciente, pasando por la presentación de información procesable durante las intervenciones, hasta la generación de registros exhaustivos de anestesia tras la intervención, ICCA es una solución perioperatoria que proporciona una gestión de datos de alta calidad que le permite emplear su tiempo de forma adecuada concentrándose en lo más importante.
Proporcionar una asistencia de calidad a los pacientes en cuidados críticos con una plantilla y recursos económicos limitados requiere nuevos enfoques y tener en mente la complejidad de los entornos sanitarios de hoy en día.
Proporcionar una asistencia de calidad a los pacientes en cuidados críticos con una plantilla y recursos económicos limitados requiere nuevos enfoques y tener en mente la complejidad de los entornos sanitarios de hoy en día.
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Philips Capsule Medical Device Information Platform respalda la atención proactiva en todos los departamentos del hospital, con potenciales beneficios para todo el sistema sanitario. Cuando los datos se añaden y se presentan en contexto al paciente, los profesionales sanitarios pueden priorizar y coordinar las intervenciones de manera eficaz y eficiente.
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Philips IntelliBridge Enterprise proporciona un único punto de interoperabilidad, sencillo y basado en estándares, entre los sistemas de información clínica de Philips y los sistemas de información hospitalaria, lo que reduce la complejidad y el coste para el hospital.
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PIC iX es parte esencial del sistema de monitorización Philips Enterprise que abarca entornos de gravedad baja, media y alta. Permite el flujo de datos de paciente desde dispositivos Philips y de terceros en todos los entornos de cuidados. Esta optimización del flujo de trabajo ayuda a detectar alteraciones en el estado del paciente y responder desde cualquier área del hospital, al tiempo que se protege la seguridad de los datos mediante el cumplimiento estricto de las normas correspondientes. PIC iX se integra en la infraestructura existente, lo que agiliza la implementación de unidades nuevas y prepara el terreno para futuros cambios en la atención médica. Teniendo en cuenta que la capacidad de ampliación y la flexibilidad son esenciales, ofrecemos una solución de gestión remota de dispositivos, que permite a los técnicos de mantenimiento e informáticos aumentar el tiempo de disponibilidad del sistema, controlar el rendimiento y reducir los costes operativos.
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La aplicación Care Assist ofrece numerosas funciones de la estación central, lo que permite ver datos en tiempo real y actuar en consecuencia. Los profesionales sanitarios pueden, por ejemplo, aceptar alarmas o iniciar o detener la medición de la presión no invasiva desde su dispositivo móvil.
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¿Cómo integrar la información clave de paciente procedente de diferentes dispositivos en el entorno hospitalario? El módulo IntelliBridge EC10 consolida los datos procedentes de los dispositivos de cabecera, los muestra en los monitores IntelliVue y los transmitan a los sistemas de información clínica y hospitalaria.
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