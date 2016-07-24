SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas

SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes a través de SmartUI. Tus huéspedes podrán acceder a esta página web del hotel interactiva cuando el televisor no esté conectado a tu intranet o a Internet. Podés cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.