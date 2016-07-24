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      Televisores para hospitales

      40HFL3011T/12

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Sorprendé a tus huéspedes

      Enviá el mensaje correcto a tus huéspedes con una calidad de imagen Full HD y la posibilidad de mostrar páginas interactivas del hotel con marcas.

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      Televisores para hospitales
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      Televisores para hospitales

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      Sorprendé a tus huéspedes

      con un televisor para hostelería más inteligente

      • EasySuite de 40"
      • Full HD
      • DVB-T2/T/C HEVC
      CMND & Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo

      CMND & Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo

      CMND & Control permite configurar e instalar a distancia los televisores de una ubicación central, sin entrar en las habitaciones. Actualizá y gestioná todas tus pantallas con el mínimo esfuerzo y sin tener que molestar a los huéspedes.

      CMND & Create: muestra la información que quieras, cuando lo desees

      CMND & Create: muestra la información que quieras, cuando lo desees

      CMND & Create te permite proporcionar la información que quieras, cuando lo desees. El módulo de gestión de contenido de CMND permite crear y distribuir fácilmente páginas web interactivas con la marca del hotel. Personalizá tus televisores para proporcionar a los huéspedes la información más actualizada con las últimas novedades del hotel, y todo en tiempo real.

      Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

      Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

      MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

      Acogé a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada

      Acogé a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada

      Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente en el momento de la instalación mediante una imagen de bienvenida en formato .png.

      Modo completo de hotel, hospital y centro penitenciario

      Todas las funciones necesarias para el uso profesional en entornos en los que se requieren más funciones que en un salón. Desde control de volumen y bloqueo de menú hasta pruebas de material más rigurosas, ahorro de energía, controles remotos antirrobo y funciones exclusivas para hospitales y centros penitenciarios que permiten aplicaciones de nichos de mercado.

      Compatibilidad con llamada de enfermeras optimizada para el sector de atención médica

      La compatibilidad con el sistema de llamada a enfermeras convierte a los televisores para hospitales de Philips en una herramienta altamente integrada que no solo ofrece opciones de entretenimiento para usuarios o pacientes, sino que también proporciona un acceso cómodo para ayudar en caso de emergencias médicas.

      Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes

      Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.

      Programá lo que quieras, cuando lo desees

      Mostrá lo que quieras en cualquier momento gracias al programador incorporado. Programá hasta 7 programaciones distintas para ver el contenido que quieras. Podés hacerlo todos los días o configurarlo para ciertos días, tales como el fin de semana; la elección es tuya.

      SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas

      SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes a través de SmartUI. Tus huéspedes podrán acceder a esta página web del hotel interactiva cuando el televisor no esté conectado a tu intranet o a Internet. Podés cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.

      Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos

      El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).

      Bloqueo del menú de instalación

      Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reinstalación innecesarios.

      Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal

      Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conectá tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Relación de aspecto
        16:9
        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        40  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        102  cm
        Pantalla
        LED Full HD
        Resolución de pantalla
        1920 x 1080p
        Brillo
        280  cd/m²
        Mejora de la imagen
        • Pixel Plus alta definición
        • Perfect Motion Rate de 200 Hz
        Ángulo de visión
        176º (H) / 176º (V)

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (hasta 1080p/60)
        Reproducción de vídeo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Televisor analógico
        PAL

      • Características:

        Fácil de usar
        • Estilo de imagen
        • Estilo de sonido
        • Formato de imagen
        • Control de volumen independiente
        Servicios digitales
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Teletexto
        Control local
        Joystick

      • Aplicaciones de hostelería

        Modo de hotel
        • Bloqueo mediante mando a distancia
        • Bloqueo del menú
        • Bloqueo del menú de instalación
        • Límite del nivel de sonido
        Modo de prohibición
        • Modo de seguridad alta
        • TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
        Temporizador
        • Programador (7x)
        • Temporizador
        • Despertador
        • Despertador en un canal
        • Sonidos del despertador
        Control de encendido
        • Canal
        • Función
        • Estilo de imagen
        • Formato de imagen
        • Estilo de sonido
        • Volumen
        • Idioma del menú
        Antirrobo
        • Protección antirrobo de la pila
        • Bloqueo Kensington
        Control de potencia
        Inicio rápido/ecológico
        Su marca
        • SmartInfo
        • Logotipo de bienvenida
        Reloj
        • Reloj en modo de espera
        • Botón del mando a distancia que brilla en la oscuridad
        • Reloj en pantalla
        • Reloj externo opcional
        SmartInfo
        • Explorador HTML5
        • Plantillas interactivas
        • Imágenes en una secuencia de dispositivas
        Clonación y actualización de firmware
        • Clonación inicial al instante
        • Mediante USB/RF
        CMND&Control
        • Editor de canales sin conexión
        • Editor de ajustes sin conexión
        • Gestión remota mediante RF
        • CMND&Create
        Control
        • Bloqueo de actualización automática de canal
        • Protocolo Serial Xpress
        • JSON API para controlar el televisor (JAPIT)
        DRM interactivo
        VSecure
        Generación de ingresos
        MyChoice
        Mando a distancia
        • Compatible con banda para el cable
        • Detección de pila baja
        • Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
        Canales
        • Lista combinada
        • Listas temáticas
        • Editor de canales sin conexión

      • Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

        Control
        • Mando a distancia personalizado
        • Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria
        • Compatible con sistema de llamada de enfermeras
        Comodidad
        • Salida de auriculares
        • Silenciamiento independiente del altavoz principal
        Seguridad
        • Aislamiento doble clase II
        • Ignición retardada

      • Multimedia

        Reproducción de vídeo compatible
        • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Contenedores: AVI, MKV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • HEVC
        Formatos de música compatibles
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 hasta v9.2)
        Formatos de subtítulos compatibles
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Formatos de imagen compatibles
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Resolución de vídeo compatible en USB
        hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
        Conexiones multimedia
        USB

      • Audio

        Potencia de salida de sonido
        16 (2 x 8)  W
        Altavoz para baño
        1,5 W mono 8 ohmios
        Altavoces
        • 2,0
        • Proyección inferior
        Funciones de sonido
        • AVL
        • Sonido envolvente increíble
        • Dolby MS10

      • Potencia

        Red eléctrica
        CA 220-240 V, 50-60 Hz
        Temperatura ambiente
        0 °C a 40 °C
        Consumo en modo de espera
        < 0,3 W
        Clase de etiqueta energética
        A+
        Alimentación de etiqueta energética de la UE
        46  W
        Funciones de ahorro de energía
        • Modo Eco
        • Temporizador de desconexión automática
        Consumo de energía anual
        68  kWh

      • Accesorios

        Incluida
        • Soporte de mesa
        • 2 pilas AAA
        • Folleto de garantía
        • Folleto legal y de seguridad
        • Cable de alimentación
        • Control remoto 22AV1503A/12
        Opcional
        • Reloj externo 22AV1120C/00
        • Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12
        • Control remoto de configuración 22AV9573A/12

      • Conectividad lateral

        USB2
        USB 3.0
        Ranura de interfaz común
        CI+ 1.3
        HDMI3
        HDMI 2.0 con HDCP 2.2
        Salida de auriculares
        Miniconector

      • Conectividad posterior

        Altavoz para baño
        Miniconector
        Componente
        YPbPr + cinch I/D
        Entrada AV
        CVBS compartida con YPbPr
        Entrada de audio DVI
        Miniconector
        Control externo
        RJ-48
        Antena
        IEC-75
        HDMI1
        • HDMI 2.0 con HDCP 2.2
        • ARC
        Salida de audio digital
        Óptico
        HDMI2
        HDMI 2.0 con HDCP 2.2
        USB1
        USB 2.0

      • Mejoras de conectividad

        RJ48
        • Entrada/salida de infrarrojos
        • Interfaz Serial Xpress
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Reproducción con una sola pulsación
        • Modo de espera del sistema
        • Transmisión mediante mando a distancia
        • control de audio del sistema
        HDMI
        DVI (todos los puertos)

      • Diseño

        Color
        Negro

      • Dimensiones

        Anchura del dispositivo
        918  mm
        Altura del dispositivo
        532  mm
        Profundidad del dispositivo
        64/77  mm
        Peso del producto
        7,6  kg
        Longitud del dispositivo (con soporte)
        918  mm
        Altura del dispositivo (con soporte)
        597  mm
        Profundidad dispositivo (con soporte)
        222  mm
        Peso del producto (+ soporte)
        9.5  kg
        Compatible con el montaje en pared
        • M4
        • 200 x 200 mm

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Pilas para mando a distancia
      • Mando a distancia
      • Folleto de garantía
      • Cable de alimentación
      • Soporte para la mesa
      Badge-D2C

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      • La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
      • Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

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