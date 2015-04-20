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    • Conectá y controlá Conectá y controlá Conectá y controlá

      Televisor LED profesional

      40HFL5010T/12

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Conectá y controlá

      Con este televisor de bajo consumo para hostelería, disfrutarás todas las ventajas de una conectividad de vanguardia y de páginas interactivas de información sobre el hotel, además de instalación y gestión remota con el menor costo de propiedad garantizado

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      Conectá y controlá

      para ofrecer a los huéspedes una experiencia óptima

      • MediaSuite de 40"
      • LED
      • DVB-T2/T/C e IPTV
      SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota

      SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota

      SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.

      SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas

      SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas

      SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes. Tus huéspedes podrán acceder a esta página Web del hotel interactiva cuando el televisor no está conectado a tu intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.

      Miracast y DirectShare para compartir música y películas en el televisor

      Miracast y DirectShare para compartir música y películas en el televisor

      Nuestros televisores ofrecer a tus huéspedes la libertad para disfrutar de sus contenidos en la gran pantalla del televisor de forma inalámbrica y sin complicaciones. Con nuestro enfoque de sistema abierto ofrecemos servicio a usuarios de iOS y Android y ampliamos continuamente nuestra compatibilidad. Nuestro uso compartido seguro protege a los huéspedes. Imágenes, películas y música, todo se puede compartir y disfrutar en nuestros televisores a través de Miracast y DirectShare.

      Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

      Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

      MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

      Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble

      La calidad de imagen cuenta. Los HDTV normales ofrecen calidad, pero vos esperás más. Imaginá detalles nítidos con alto grado de brillo, contraste increíble y colores reales para una imagen real.

      Aplicaciones de Smart TV con muchos servicios especializados para hoteles

      Las aplicaciones de Smart TV de Philips se componen de una gama creciente de aplicaciones que van desde YouTube a aplicaciones de redes sociales y mucho más. La versión especializada se ha personalizado para uso en el sector de la hotelería y ofrece varias ventajas adicionales, como la garantía de que se eliminará de forma segura la información de los huéspedes después de su uso y la seguridad de que los contenidos ilegales no dañarán el negocio.

      AppControl para añadir, ordenar y eliminar aplicaciones con el mínimo esfuerzo

      AppControl te permite ofrecer a los huéspedes las aplicaciones de TV con las que sueñan. Podrás añadir, eliminar y ordenar todas las aplicaciones como quieras. Incluso mejor, ahora podrás clonar los ajustes en otro televisor sin configurarlo. Podrás incluso crear varios perfiles y cambiarlos sobre la marcha. ¿Querés ofrecer aplicaciones de vídeo con ancho de banda alto en las suites y aplicaciones con ancho de banda alto en el resto de habitaciones? No hay problema. AppControl garantiza que tus invitados y vos disfruten de una experiencia fluida.

      Sistema IPTV integrado para una interactividad personalizada óptima

      Ahorrá costes y enredos. Con nuestros nuevos Smart TV, podés crear el sistema de tu hotel directamente en el televisor. Canales interactivos, vídeo a la carta, menús de hotel interactivos e información, además de sistemas de pedidos en línea, todo es posible sin necesidad de acoplar al televisor un decodificador externo. Además de entregar los contenidos a través de cables de televisión coaxiales, ahora también puedes utilizar tu red de Internet para ofrecer tus canales de televisión o VOD directamente en el televisor. Nuestra red de socios garantiza que obtendrás el portal personalizado que deseas.

      Wi-Fi integrado para utilizar Smart TV inalámbricamente

      Con Wi-Fi integrado en tu Smart TV de Philips, podrás acceder inalámbricamente a todo un mundo de contenidos.

      Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos

      El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).

      Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes

      Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.

      Bajo consumo de energía

      Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía. Esto no solo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costos de funcionamiento.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Relación de aspecto
        16:9
        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        40  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        100  cm
        Pantalla
        LED Full HD
        Resolución de pantalla
        1920 x 1080p
        Brillo
        350  cd/m²
        Mejora de la imagen
        • Perfect Motion Rate de 200 Hz
        • Pixel Plus alta definición
        Ángulo de visión
        176º (H) / 176º (V)

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        DVB-T/T2/C
        Reproducción de vídeo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Televisor analógico
        PAL
        Reproducción por IP
        • Multicast
        • Unicast

      • Características:

        Fácil de usar
        • Estilo de imagen
        • Estilo de sonido
        Servicios digitales
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Teletexto
        • HbbTV
        Control local
        Joystick

      • Aplicaciones de hostelería

        Modo de hotel
        • Bloqueo mediante mando a distancia
        • Bloqueo del menú
        • Bloqueo del menú de instalación
        • Límite del nivel de sonido
        Modo de prohibición
        • Modo de seguridad alta
        • TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
        Temporizador
        • Temporizador
        • Despertador
        • Despertador en un canal
        • Sonidos del despertador
        Control de encendido
        • Canal
        • Función
        • Formato de imagen
        • Volumen
        Antirrobo
        • Protección antirrobo de la pila
        • Bloqueo Kensington
        Control de potencia
        • Encendido automático
        • Inicio rápido/ecológico
        • WoLAN
        Aplicaciones
        • AppControl
        • Aplicaciones basadas en la nube
        Su marca
        • SmartInfo
        • Logotipo de bienvenida
        • Mensaje de bienvenida
        • Fondo personalizado para SmartTV
        • Panel personalizado (HTML)
        • Sistema de IPTV
        Reloj
        • Reloj en modo de espera
        • Botón del mando a distancia que brilla en la oscuridad
        • Reloj en pantalla
        • Reloj externo opcional
        SmartInfo
        • Explorador HTML5
        • Plantillas interactivas
        • Imágenes en una secuencia de dispositivas
        Clonación y actualización de firmware
        • Clonación inicial al instante
        • Por USB/RF/IP
        CMND&Control
        • Editor de canales sin conexión
        • Editor de ajustes sin conexión
        • Estado del televisor en tiempo real (IP)
        • Gestión remota mediante IP/RF
        • CMND&Create
        • Gestión de televisores en grupo
        Control
        • Bloqueo de actualización automática de canal
        • Protocolo Serial Xpress
        • JSON API para controlar el televisor (JAPIT)
        DRM interactivo
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        Generación de ingresos
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Mando a distancia
        • Compatible con banda para el cable
        • Detección de pila baja
        • Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
        Canales
        Lista combinada

      • Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

        Control
        • Mando a distancia personalizado
        • Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria
        • Compatible con sistema de llamada de enfermeras
        Comodidad
        • Salida de auriculares
        • Silenciamiento independiente del altavoz principal
        Seguridad
        • Aislamiento doble clase II
        • Ignición retardada

      • Multimedia

        Reproducción de vídeo compatible
        • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Contenedores: AVI, MKV
        • 3 GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Formatos de música compatibles
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 hasta v9.2)
        Formatos de subtítulos compatibles
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Formatos de imagen compatibles
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Resolución de vídeo compatible en USB
        hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
        Conexiones multimedia
        • USB
        • LAN

      • Audio

        Potencia de salida de sonido
        20 (2 x 10)  W
        Altavoz para baño
        1,5 W mono 8 ohmios
        Altavoces
        • 2,0
        • Proyección inferior
        Funciones de sonido
        • AVL
        • Sonido envolvente increíble
        • Graves dinámicos
        • Dolby MS10

      • Potencia

        Red eléctrica
        CA 220-240 V, 50-60 Hz
        Temperatura ambiente
        0 °C a 40 °C
        Consumo en modo de espera
        < 0,3 W
        Clase de etiqueta energética
        A+
        Alimentación de etiqueta energética de la UE
        37  W
        Funciones de ahorro de energía
        Modo Eco
        Consumo de energía anual
        54  kWh

      • Accesorios

        Incluida
        • Control remoto 22AV1409A/12
        • Soporte con pedestal de sobremesa
        • 2 pilas AAA
        • Folleto de garantía
        • Folleto legal y de seguridad
        • Cable de alimentación
        Opcional
        • Reloj externo 22AV1120C/00
        • Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12
        • Control remoto de configuración 22AV9573A

      • Conectividad inalámbrica

        LAN inalámbrica
        802.11 b/g/n
        Wi-FiDirect
        • DirectShare
        • Miracast

      • Conectividad lateral

        Ranura de interfaz común
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Salida de auriculares
        Miniconector
        USB1
        USB 2.0

      • Conectividad posterior

        Euroconector
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Altavoz para baño
        Miniconector
        Componente
        YPbPr + cinch I/D
        Entrada AV
        CVBS compartida con YPbPr
        Entrada de audio DVI
        Miniconector
        Alimentación externa
        • 12 V/15 W
        • Miniconector
        Control externo
        RJ-48
        Antena
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Salida de audio digital
        Óptico
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Entrada VGA
        15 patillas D-sub

      • Mejoras de conectividad

        RJ48
        • Entrada/salida de infrarrojos
        • Interfaz Serial Xpress
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Reproducción con una sola pulsación
        • Modo de espera del sistema
        • Transmisión mediante mando a distancia
        • control de audio del sistema
        LAN
        Encendido en LAN
        HDMI
        • ARC (todos los puertos)
        • DVI (todos los puertos)
        Euroconector
        Euroconector de conexión

      • Diseño

        Color
        Negro

      • Dimensiones

        Anchura del dispositivo
        904  mm
        Altura del dispositivo
        512  mm
        Profundidad del dispositivo
        64/77  mm
        Peso del producto
        7,7  kg
        Longitud del dispositivo (con soporte)
        904  mm
        Altura del dispositivo (con soporte)
        574  mm
        Profundidad dispositivo (con soporte)
        213  mm
        Peso del producto (+ soporte)
        9.1  kg
        Compatible con el montaje en pared
        • M4
        • 200 x 200 mm

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Pilas para mando a distancia
      • Mando a distancia
      • Folleto de garantía
      • Cable de alimentación
      • Soporte para la mesa
      Badge-D2C

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      • La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
      • Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

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