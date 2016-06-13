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    • Deleitá a tus huéspedes Deleitá a tus huéspedes Deleitá a tus huéspedes

      TV profesional

      65HFL2859T/12

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Deleitá a tus huéspedes

      Mostrale a tus huéspedes lo mucho que te importan con este asequible TV profesional. Disfrutarás funciones específicas para hotelería, como una página de bienvenida corporativa, instalación a través de USB, y bloqueo de menús y controles.

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      Deleitá a tus huéspedes

      con una elegancia absoluta

      • Studio de 65"
      • 4K Ultra HD
      • DVB-T2/T/C HEVC
      Acogé a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada

      Acogé a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada

      Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente en el momento de la instalación mediante una imagen de bienvenida en formato .png.

      Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida

      Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida

      Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la programación y configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y costo de la instalación.

      USB para reproducción multimedia

      USB para reproducción multimedia

      Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

      4K Ultra HD: resolución nunca antes vista

      Disfrutá la televisión como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de un TV Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.

      Una lista combinada de canales analógicos y digitales

      Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.

      Control de volumen avanzado para evitar molestar a los huéspedes

      Con el control de volumen avanzado podés configurar el volumen de inicio del televisor y predefinir el intervalo de volumen en el que podrá funcionar, lo que impide que se ajuste demasiado alto y así se evita molestar a los huéspedes de habitaciones contiguas.

      Evitá el uso sin autorización con el bloqueo mediante control local

      Si activás o desactivás el bloqueo mediante control local, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante los botones de control, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.

      Bloqueo del menú de instalación

      Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reinstalación innecesarios.

      Bajo consumo de energía

      Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía. Esto no solo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costos de funcionamiento.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Relación de aspecto
        16:9
        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        65  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        164  cm
        Pantalla
        LED 4K Ultra HD
        Resolución de pantalla
        3840 x 2160p
        Brillo
        350  cd/m²
        Relación de contraste (típica)
        4.000
        Ángulo de visión
        178° (H)/178° (V)

      • Resolución de pantalla compatible

        HDMI
        Hasta 3840 x 2160p a 60 Hz
        Sintonizador
        • T2 HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
        • Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
        USB
        • HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
        • Otros: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (hasta 2160p/60)
        Televisor analógico
        • PAL
        • SECAM

      • Características:

        Fácil de usar
        • Estilo de imagen
        • Estilo de sonido
        Servicios digitales
        • Subtítulos
        • Teletexto
        • MHEG
        • Now&Next
        • 8d EPG
        Control local
        Teclado (6 perillas)

      • Aplicaciones de hostelería

        Modo de hotel
        • Bloqueo mediante control local
        • Bloqueo del menú
        • Bloqueo del menú de instalación
        • Límite del nivel de sonido (incl. HP)
        Modo de prohibición
        • Modo de seguridad alta
        • TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
        Temporizador
        • Temporizador
        • Despertador
        Control de encendido
        • Canal/Fuente
        • Estilo de imagen
        • Volumen (incl. HP)
        Antirrobo
        Bloqueo Kensington
        Control de potencia
        Inicio rápido/ecológico
        Su marca
        Logotipo de bienvenida
        Clonación y actualización de firmware
        • mediante USB
        • Clonación inicial al instante
        Control
        Bloqueo de actualización automática de canal
        Mando a distancia
        • Compatible con banda para el cable
        • Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
        Canales
        • Lista combinada
        • Editor de canales sin conexión

      • Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

        Control
        Mando a distancia personalizado
        Comodidad
        Salida de auriculares

      • Multimedia

        Reproducción de vídeo compatible
        • Contenedores: AVI, MKV
        • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        Formatos de música compatibles
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 hasta v9.2)
        Formatos de subtítulos compatibles
        • SRT
        • SSA SUB
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        Formatos de imagen compatibles
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        Resolución de vídeo compatible en USB
        hasta 1920 x 1080 píxeles a 30 Hz
        Conexiones multimedia
        USB

      • Audio

        Potencia de salida de sonido
        16 (2 x 8)  W
        Altavoces
        • 2,0
        • Proyección inferior
        Funciones de sonido
        • Ecualizador
        • Balance
        • AVL
        • Sonido envolvente increíble
        • Graves dinámicos
        • Dolby MS10

      • Potencia

        Red eléctrica
        CA 220-240 V, 50-60 Hz
        Temperatura ambiente
        5 °C a 45 °C
        Consumo en modo de espera
        < 0,3 W
        Clase de etiqueta energética
        A+
        Alimentación de etiqueta energética de la UE
        118  W
        Funciones de ahorro de energía
        Modo Eco
        Consumo de energía anual
        172  kWh

      • Accesorios

        Incluida
        • Control remoto 22AV1407A/12
        • 2 pilas AAA
        • Soporte con bordes
        • Folleto de garantía
        • Folleto legal y de seguridad
        Opcional
        Control remoto de configuración 22AV9573A

      • Conectividad en la parte inferior

        HDMI1
        • HDMI 2.0
        • HDCP 2.2
        Antena
        IEC-75
        Salida de audio digital
        Óptico
        Entrada VGA
        15 patillas D-sub

      • Conectividad lateral

        USB2
        USB 2.0
        Ranura de interfaz común
        CI+ 1.3
        HDMI2
        • HDMI 2.0
        • HDCP 2.2
        • ARC
        Salida de auriculares
        Miniconector

      • Conectividad posterior

        Euroconector
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        Componente
        YPbPr + cinch I/D
        Entrada AV
        CVBS compartida con YPbPr
        USB1
        USB 2.0

      • Mejoras de conectividad

        EasyLink (HDMI CEC)
        • Reproducción con una sola pulsación
        • Modo de espera del sistema
        • Transmisión mediante mando a distancia

      • Diseño

        Color
        Negro

      • Dimensiones

        Anchura del dispositivo
        1460  mm
        Altura del dispositivo
        838  mm
        Profundidad del dispositivo
        50  mm
        Peso del producto
        36,9  kg
        Longitud del dispositivo (con soporte)
        1460  mm
        Altura del dispositivo (con soporte)
        903  mm
        Profundidad dispositivo (con soporte)
        345  mm
        Peso del producto (+ soporte)
        37.5  kg
        Compatible con el montaje en pared
        • M6
        • 400 x 400 mm

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Pilas para mando a distancia
      • Mando a distancia
      • Soporte para la mesa
      • Folleto de garantía
      Badge-D2C

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      • La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
      • Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

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