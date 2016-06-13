Mostrale a tus huéspedes lo mucho que te importan con este asequible TV profesional. Disfrutarás funciones específicas para hotelería, como una página de bienvenida corporativa, instalación a través de USB, y bloqueo de menús y controles.
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TV profesional
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Deleitá a tus huéspedes
con una elegancia absoluta
Studio de 65"
4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC
Acogé a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada
Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente en el momento de la instalación mediante una imagen de bienvenida en formato .png.
Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida
Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la programación y configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y costo de la instalación.
USB para reproducción multimedia
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
4K Ultra HD: resolución nunca antes vista
Disfrutá la televisión como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de un TV Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.
Una lista combinada de canales analógicos y digitales
Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.
Control de volumen avanzado para evitar molestar a los huéspedes
Con el control de volumen avanzado podés configurar el volumen de inicio del televisor y predefinir el intervalo de volumen en el que podrá funcionar, lo que impide que se ajuste demasiado alto y así se evita molestar a los huéspedes de habitaciones contiguas.
Evitá el uso sin autorización con el bloqueo mediante control local
Si activás o desactivás el bloqueo mediante control local, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante los botones de control, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.
Bloqueo del menú de instalación
Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reinstalación innecesarios.
Bajo consumo de energía
Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía. Esto no solo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costos de funcionamiento.
Especificaciones técnicas
Imagen/Pantalla
Relación de aspecto
16:9
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
65
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
164
cm
Pantalla
LED 4K Ultra HD
Resolución de pantalla
3840 x 2160p
Brillo
350
cd/m²
Relación de contraste (típica)
4.000
Ángulo de visión
178° (H)/178° (V)
Resolución de pantalla compatible
HDMI
Hasta 3840 x 2160p a 60 Hz
Sintonizador
T2 HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
USB
HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
Otros: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
Sintonizador/recepción/transmisión
Televisión digital
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (hasta 2160p/60)
Televisor analógico
PAL
SECAM
Características:
Fácil de usar
Estilo de imagen
Estilo de sonido
Servicios digitales
Subtítulos
Teletexto
MHEG
Now&Next
8d EPG
Control local
Teclado (6 perillas)
Aplicaciones de hostelería
Modo de hotel
Bloqueo mediante control local
Bloqueo del menú
Bloqueo del menú de instalación
Límite del nivel de sonido (incl. HP)
Modo de prohibición
Modo de seguridad alta
TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
Temporizador
Temporizador
Despertador
Control de encendido
Canal/Fuente
Estilo de imagen
Volumen (incl. HP)
Antirrobo
Bloqueo Kensington
Control de potencia
Inicio rápido/ecológico
Su marca
Logotipo de bienvenida
Clonación y actualización de firmware
mediante USB
Clonación inicial al instante
Control
Bloqueo de actualización automática de canal
Mando a distancia
Compatible con banda para el cable
Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
Canales
Lista combinada
Editor de canales sin conexión
Funciones para el sector de la asistencia sanitaria