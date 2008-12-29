Otros elementos de la caja
- cable de alimentación de CA
- Pilas para mando a distancia
- Mando a distancia
- Soporte para la mesa
- Manual de usuario en CD-ROM
- Cable VGA
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BDH4251V/00
Pantalla pública de alta resolución
Monitor de plasma de vanguardia y económico diseñado para aplicaciones de pantalla pública en interior. El desentrelazador de clase alta, el procesamiento de vídeo digital avanzado y lo último en tecnología de plasma garantizan una presentación óptima del mensaje.Más información
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Monitor de plasma
total
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HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP.
Los valores de alto brillo y contraste son extremadamente beneficiosos en entornos públicos, en los que las condiciones de luz son variables y a menudo incontrolables.
Este algoritmo de desentrelazado inteligente puede detectar el tipo de fuente de vídeo (como parada de imagen, imagen en movimiento o película) y optimizar automáticamente el proceso de desentrelazado con los modos de desentrelazado espacial, temporal o película. El resultado son imágenes nítidas y estables en todo momento.
La capacidad de control de red permite al usuario controlar y ajustar monitores a distancia mediante el protocolo RS232.
En caso de que más de una pantalla tenga que compartir la misma señal de entrada, el bucle intermedio VGA ofrece una solución económica con la que la señal de entrada VGA se amplifica y está disponible en una toma de salida VGA que se puede conectar al siguiente monitor.
Los botones de control locales de la pantalla están ubicados de forma que sean menos visibles para el acceso inmediato. Además, el sensor del mando a distancia y los botones de control locales se puede desactivar mediante RS232 para evitar el control no autorizado de la pantalla cuando ésta se halle en un lugar público.
Se ha implementado una función de protección denominada "desviación de píxeles". Cuando se activa el mecanismo de protección, la imagen en pantalla conmuta automáticamente su posición de píxeles para evitar las "imágenes fantasma". En segundo lugar, se ha incluido la recuperación del efecto de quemado. En función del modelo, las imágenes no permanentes se eliminan aplicando una señal blanca en la totalidad del panel durante un período de tiempo o invirtiendo la imagen para obtener el mismo resultado.
Habitualmente las aplicaciones de pantallas públicas requieren funcionamiento 24/7. Incluso tras 60.000 horas de funcionamiento, el nivel de brillo de la pantalla será como mínimo el 50% del valor inicial.
Philips diseña y fabrica productos de visualización de acuerdo con los estrictos estándares sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el entorno.
Imagen/Pantalla
Conectividad
Cómodas funciones
Sonido
Potencia
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Especificaciones técnicas
Sintonizador/recepción/transmisión
Accesorios
Varios
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