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    • Pantalla pública de alta resolución Pantalla pública de alta resolución Pantalla pública de alta resolución

      Monitor de plasma

      BDH4251V/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Pantalla pública de alta resolución

      Monitor de plasma de vanguardia y económico diseñado para aplicaciones de pantalla pública en interior. El desentrelazador de clase alta, el procesamiento de vídeo digital avanzado y lo último en tecnología de plasma garantizan una presentación óptima del mensaje.

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      Pantalla pública de alta resolución

      Monitor de plasma XGA de 42"

      • 42"
      • XGA
      Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable

      Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable

      HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP.

      Brillo (1500 cd/m²) y contraste (15000:1) altos

      Los valores de alto brillo y contraste son extremadamente beneficiosos en entornos públicos, en los que las condiciones de luz son variables y a menudo incontrolables.

      Desentrelazado adaptable al movimiento para imágenes con gran nitidez

      Este algoritmo de desentrelazado inteligente puede detectar el tipo de fuente de vídeo (como parada de imagen, imagen en movimiento o película) y optimizar automáticamente el proceso de desentrelazado con los modos de desentrelazado espacial, temporal o película. El resultado son imágenes nítidas y estables en todo momento.

      El monitor puede controlarse a través de la red para gestión remota

      La capacidad de control de red permite al usuario controlar y ajustar monitores a distancia mediante el protocolo RS232.

      Bucle intermedio VGA para conexión en cadena de otros monitores

      En caso de que más de una pantalla tenga que compartir la misma señal de entrada, el bucle intermedio VGA ofrece una solución económica con la que la señal de entrada VGA se amplifica y está disponible en una toma de salida VGA que se puede conectar al siguiente monitor.

      Botones de control ocultos que se pueden bloquear

      Los botones de control locales de la pantalla están ubicados de forma que sean menos visibles para el acceso inmediato. Además, el sensor del mando a distancia y los botones de control locales se puede desactivar mediante RS232 para evitar el control no autorizado de la pantalla cuando ésta se halle en un lugar público.

      Funciones avanzadas anti-efecto de quemado para evitar imágenes no permanentes

      Se ha implementado una función de protección denominada "desviación de píxeles". Cuando se activa el mecanismo de protección, la imagen en pantalla conmuta automáticamente su posición de píxeles para evitar las "imágenes fantasma". En segundo lugar, se ha incluido la recuperación del efecto de quemado. En función del modelo, las imágenes no permanentes se eliminan aplicando una señal blanca en la totalidad del panel durante un período de tiempo o invirtiendo la imagen para obtener el mismo resultado.

      Larga duración estimada del panel de más de 60.000 horas

      Habitualmente las aplicaciones de pantallas públicas requieren funcionamiento 24/7. Incluso tras 60.000 horas de funcionamiento, el nivel de brillo de la pantalla será como mínimo el 50% del valor inicial.

      Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente

      Philips diseña y fabrica productos de visualización de acuerdo con los estrictos estándares sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el entorno.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        107  cm
        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        42  pulgada
        Relación de aspecto
        16:9
        Resolución de pantalla
        1024 x 768
        Brillo
        1500  cd/m²
        Colores de pantalla
        1.070 millones de colores
        Relación de contraste (típica)
        15000:1
        Ángulo de visión (horizontal)
        >160  grado
        Ángulo de visión (vertical)
        >160  grado
        Mejora de la imagen
        • Cámara lenta 3/2 - 2/2
        • Filtro de peine 3D
        • Desentrelazado de compensación de mov.
        • Desentrelazado 3D MA
        • Modo Imagen a Imagen
        • Picture in Picture
        • Escaneado progresivo
        • Corrección automática del tono de piel
        • Mejora del color
        • Reducción de ruido
        Frecuencia de escaneado vertical
        50 - 85 Hz
        Tipo de pantalla de visualización
        Panel de plasma XGA

      • Conectividad

        Salida de audio
        • 1 audio izq/dch
        • Conector para altavoz externo
        Ordenador
        • RS232 D-Sub9
        • Entrada VGA D-Sub 15 HD
        • Salida VGA D-Sub 15 HD
        entrada AV
        • 1 componente (YPbPr)
        • 1 audio (izq/dch) para YPbPr
        • Compuesto (CVBS) x1
        • 1 audio (izq/dch)
        • 1 S-Vídeo
        • Euroconector 2x
        • HDMI x1
        Salida AV
        • Compuesto (CVBS) x1
        • 1 audio (izq/dch)
        Otras conexiones
        Salida S/PDIF (coaxial)
        Entrada de audio para PC
        Audio izq./derecho (2 x RCA)

      • Cómodas funciones

        Ubicación
        • Vertical
        • Horizontal
        Funciones de protección de pantalla
        Desviación de píxeles, inversión de imagen, bajo brillo
        Comodidad para el usuario
        Visualización en pantalla
        Aprobación de regulaciones
        • Marca CE
        • RoHS
        Con control de red
        RS232
        Ajustes del formato de pantalla
        • 4:3
        • Zoom de subtítulos
        • Súper panorámico
        • Pantalla panorámica
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Sonido

        Potencia de salida (RMS)
        2 X 10 W
        Sistema de sonido
        • Mono
        • Estéreo

      • Potencia

        Alimentación
        100-240 V CA, 50/60 Hz
        Consumo (modo de encendido)
        320 W (típico)
        Consumo en modo de espera
        < 1 W

      • Resolución de pantalla compatible

        Formatos informáticos
        • 640 x 480 a 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Dimensiones

        Duración hasta 50% de brillo
        60000  hora(s)
        Profundidad de la caja
        330  mm
        Altura de la caja
        790  mm
        Anchura de la caja
        1260  mm
        Altura del dispositivo (con soporte)
        716  mm
        Altura dispositivo (con soporte; pulg.)
        28.19  pulgada
        Anchura del dispositivo
        1039  mm
        Peso del producto
        30,4  kg
        Profundidad dispositivo (con soporte)
        280  mm
        Altura del dispositivo
        628  mm
        Profundidad del dispositivo
        88  mm
        Profundidad disp. (con soporte; pulg.)
        11.02  pulgada
        Anchura del dispositivo (pulgadas)
        49,9  pulgada
        Altura del dispositivo (pulgadas)
        24.72  pulgada
        Profundidad del dispositivo (pulgadas)
        3,46  pulgada
        Profundidad de la caja (pulg.)
        13.0  pulgada
        Altura de la caja (pulg.)
        31.1  pulgada
        Anchura de la caja (pulg.)
        49.6  pulgada
        Peso del producto (lb)
        67,02  libras
        Peso incluido embalaje
        37,85  kg
        Peso del producto, embalaje incl. (lb)
        83,44

      • Especificaciones técnicas

        Rango de temperatura en funcionamiento
        0-40   °C
        Rango de humedad relativa
        20% - 80%

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Reproducción de video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Soporte para la mesa
        • Cable VGA
        • Mando a distancia
        • Cable de alimentación de CA
        • Pilas para mando a distancia
        • Manual de usuario en CD-ROM
        Accesorios opcionales
        • Altavoces BAH4251S1
        • Montaje en el techo BM04111&BM01111
        • Montaje en pared fijo BM02111
        • Montaje en pared flex. BM04111&BM02212

      • Varios

        Bisel
        Antracita metálico

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • cable de alimentación de CA
      • Pilas para mando a distancia
      • Mando a distancia
      • Soporte para la mesa
      • Manual de usuario en CD-ROM
      • Cable VGA
      Badge-D2C

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