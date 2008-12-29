Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable

HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP.